04.11.2026 | 11:16

Русия изкушава Индия със С-500 „Прометей“

Москва предлага на Делхи достъп до една от най-секретните си военни технологии

Русия е предложила на Индия достъп до технологии от най-новата си система за противовъздушна и противоракетна отбрана С-500 „Прометей“. Москва се стреми да разшири военното си сътрудничество с Делхи, като обвърже предложението с нова поръчка на зенитноракетни комплекси С-400. Ако бъде постигнато споразумение, Индия би получила достъп до технологии, разработени за прехващане на балистични ракети и други цели на голяма височина.

За предложението съобщава специализираното издание Military Watch Magazine, позовавайки се на индийски медии. Обсъжда се предоставяне на техническа документация, участие на местни предприятия в производството и възможности за обслужване на системите на индийска територия. Все още няма официално съобщение от Москва или Делхи за договорени условия и подписана сделка.

Индия вече разполага с руски системи С-400 „Триумф“. През 2018 г. страната подписа договор за пет полкови комплекта на стойност 5,43 млрд. долара. Четири са доставени, а последният се очакваше през ноември 2026 г. Според по-нова информация на Hindustan Times от 2 ноември доставката му е отложена за януари или февруари 2027 г.

Москва предлага още пет комплекса С-400, с които индийският арсенал от този тип би се удвоил. Именно тази допълнителна покупка е посочена в част от публикациите като условие за по-широко сътрудничество около С-500.

Двете системи изпълняват различни задачи. С-400 е предназначена за защита срещу бойни самолети, крилати ракети, безпилотни апарати и определени видове балистични ракети. С-500 е разработена като противоракетна система от по-висок клас, насочена към прехващане на балистични цели на голяма височина, включително извън плътните слоеве на атмосферата.

Русия представя „Прометей“ като средство за противодействие и на спътници в ниска околоземна орбита. Реалните възможности на комплекса обаче остават трудно проверими, тъй като подробните технически характеристики и резултатите от изпитанията му не са публично достъпни в пълен обем.

За Индия въпросът не се свежда до придобиването на още руски ракети. Правителството на Нарендра Моди от години развива политика за увеличаване на местното отбранително производство и намаляване на зависимостта от внос. Страната иска достъп до технологии, които да позволят на индийските предприятия сами да произвеждат компоненти, да извършват ремонти и да поддържат закупеното въоръжение.

Точно тук се намира и основният въпрос в преговорите. Трансферът на технологии не означава непременно предоставяне на всички производствени права. Той би могъл да се ограничи до сглобяване, техническо обслужване или производство на определени компоненти. Няма публични данни докъде Москва е готова да стигне при евентуално споразумение за С-500.

Делхи има и собствена програма за развитие на противовъздушната отбрана, известна като Project Kusha. Затова индийските военни трябва да преценят дали покупката на още руски системи ще ускори изграждането на защитата на страната, или ще увеличи зависимостта ѝ от външен доставчик.

Интересът към С-500 е обсъждан и в контекста на контактите между руския президент Владимир Путин и индийския премиер Нарендра Моди. Засега информацията сочи към продължаващи разговори, а не към окончателно решение за придобиване на комплекса.

Евентуална сделка би имала значение и извън отношенията между двете държави. Индия поддържа военно сътрудничество както с Русия, така и със западни партньори, а решението за С-500 би се превърнало в част от по-широкия ѝ избор как да развива отбраната си през следващото десетилетие.