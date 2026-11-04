04.11.2026 | 11:04
Удар за Тръмп: демократите печелят изборите в САЩ
Те си върнаха мнозинството в Сената, след като избирателите отправиха категорично послание на неодобрение към президента

Демократите поемат контрола над Сената и Камарата на представителите, след като „синята вълна“ премина през САЩ и избирателите изразиха неодобрението си към президента Тръмп.

Партията спечели места в Сената в щатите Мейн, Айова, Канзас, Охайо, Тексас, Южна Каролина и Северна Каролина, както и множество места в Камарата на представителите. Демократите се възползваха от безпрецедентната непопулярност на президента Доналд Тръмп, за да спечелят значителна власт, с която да ограничават действията му през последните две години от мандата му.

Това е краткото обобщение на междинните избори в САЩ, които най-вероятно ще доведат до ограничаването на властта на Тръмп. Той се опита да се дистанцира от резултатите на междинните избори, макар че активно участваше в кампанията, като заяви: „Аз не бях кандидат на тези избори и ако бях, щяхме да спечелим СЪС СЪКРУШИТЕЛНА ПРЕДНИНА!“.

Все пак пред The New York Times Тръмп обяви, че ще приеме резултатите, с което – засега – сложи край на въпросите дали ще оспори изхода от изборите. А в интервю за „Fox News“ той заяви, че не възприема загубите на Републиканската партия „като удар срещу мен“.

На практика Тръмп получи оглушителен шамар от американците, като избирателите оцениха негативно противоречивия му втори мандат. Изборите за Конгрес във вторник – от Мейн до Аляска и от Тексас до Мичиган, отнеха мнозинството на Републиканската партия на Тръмп в двете камари на Конгреса, което е сериозен удар за президента и неговите съюзници. Републиканците са изправени пред сериозно предизвикателство. Социологическите проучвания показват нарастващо обществено недоволство от начина, по който Тръмп се справя с икономиката. Войната на президента срещу Иран предизвика рязко поскъпване на горивата и увеличи разходите за живот.

Историческа победа за демократите в Канзас. Партията печели губернаторските постове в Тексас, Охайо и Джорджия.

Към 10.45 часа българско време демократите печелят 54 места в Сената, а републиканците – 44. Общият брой на сенаторите е 100. В Камарата на представителите демократите имат 229 места, а републиканците – 138.

Важните резултати до момента:

Тексас: Демократът Джеймс Таларико постигна победа в ключовата надпревара за Сената, побеждавайки републиканеца Кен Пакстън, главен прокурор на щата. Другата кандидатка на демократите, Джина Хинохоса, също спечели, побеждавайки три мандата заемалия губернаторския пост на Тексас Грег Абът.

Канзас: Адам Хамилтън победи досегашния сенатор Роджър Маршал и стана първият демократ, спечелил това сенаторско място от почти 100 години насам.

Южна Каролина: В изненадващ обрат републиканската сенаторка Дарлийн Греъм, подкрепена от президента Тръмп, загуби от демократката Ани Андрюс в щата, който традиционно подкрепя републиканците.

Охайо: Демократката Ейми Актън победи републиканеца Вивек Рамасвами в надпреварата за губернаторския пост, съобщава Асошиейтед прес. Така тя стана първият демократ, спечелил този пост от 2006 г. насам.

Северна Каролина: В първата победа на демократите, с която партията си върна сенаторско място през изборната вечер, бившият губернатор на щата Рой Купър спечели мястото, освобождавано от републиканския сенатор Том Тилис.

Джорджия: Досегашният сенатор демократ Джон Ософ, един от най-отявлените критици на президента Тръмп, победи републиканския кандидат Майк Колинс. Демократката Кийша Ланс Ботъмс спечели губернаторската надпревара и стана първата чернокожа жена, избрана за губернатор, в историята на САЩ.

Флорида: Републиканците спечелиха две важни надпревари на щатско равнище. Сенаторката Ашли Муди защити мястото си, а конгресменът Байрън Доналдс влезе в историята, като стана първият чернокож губернатор на щата.

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