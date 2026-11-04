Удар за Тръмп: демократите печелят изборите в САЩ

Демократите поемат контрола над Сената и Камарата на представителите, след като „синята вълна“ премина през САЩ и избирателите изразиха неодобрението си към президента Тръмп.

Партията спечели места в Сената в щатите Мейн, Айова, Канзас, Охайо, Тексас, Южна Каролина и Северна Каролина, както и множество места в Камарата на представителите. Демократите се възползваха от безпрецедентната непопулярност на президента Доналд Тръмп, за да спечелят значителна власт, с която да ограничават действията му през последните две години от мандата му.

Това е краткото обобщение на междинните избори в САЩ, които най-вероятно ще доведат до ограничаването на властта на Тръмп. Той се опита да се дистанцира от резултатите на междинните избори, макар че активно участваше в кампанията, като заяви: „Аз не бях кандидат на тези избори и ако бях, щяхме да спечелим СЪС СЪКРУШИТЕЛНА ПРЕДНИНА!“.

Все пак пред The New York Times Тръмп обяви, че ще приеме резултатите, с което – засега – сложи край на въпросите дали ще оспори изхода от изборите. А в интервю за „Fox News“ той заяви, че не възприема загубите на Републиканската партия „като удар срещу мен“.