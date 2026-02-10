10.02.2026 | 19:02

7 още по-неудобни въпроса за „Петрохангейт

Три трупа, три оръжия, четири рани?

Ако има нещо, което свърши пресконференцията на МВР и прокуратурата по случая с шестимата мъртви мъже в хижа „Петрохан“ и край Околчица, то е, че много разделеното обществено мнение до момента рязко се обедини за един извод – че с въпросния брифинг институциите не само не дадоха ясни отговори, не само не успокоиха обществото, но и още повече засилиха спекулациите и умножиха конспиративните теории.

Нещо повече – в коментарите за брифинга се говори почти единствено и упорито за режисирани кадри, за манипулации, за абсурдни обяснения, за безумни версии, за половинчати разкрития, за оставени без отговор ключови въпроси, за необясними внушения.

Накратко – след прокурорско-полицейската проява мистерията със смъртта на Ивайло Иванов (49 г.), Дечо Илиев (45 г.) и Пламен Станев (51 г.) на хижата „Петрохан“ и на 51-годишния Ивайло Калушев, на Николай Златков (22 г.) и на 15-годишния Александър Макулев край Околчица стана още по-голяма. И се появиха нови, още по-неудобни въпроси.

1. Що за видеоматериал видяхме?

„Черешката на тортата“ на полицейско-прокурорската проява трябваше да са показаните кадри на мъжете преди настъпването на тяхната смърт. Става дума за кадри, които полицията твърди, че са свалени от камери, които са поставени по външния периметър около хижата, включително и по дървета. За записите от вътрешните камери бе обяснено, че за съжаление били изгорели.

На видеото от външна камера дори се чуват гласове на мъже, които сякаш се сбогуват. Чуват се реплики, свалени на субтитри от разследващите. Те гласят: „Е, тръгваме ли?“, „Няма да останат“, „За мен беше чест“, „То и за мен беше чест“, „Истинска чест“, „Ще се видим по по-хубав начин“, „Благодаря ви за всичко“. Чува се и доста звучен смях, който трябва да е на същите мъже.

Последва предупреждение на началника на отдел „Криминална полиция“ Ангел Папалезов, че информацията очевидно ще бъде половинчата и подбрана. „Не можем да ви предоставим целите записи. Вижда се движение на тези лица и показваме запис, който показва замисъла на тези хора. Всички записи ще бъдат изготвени в експертиза, която в настоящия момент се правят. Снемат се допълни материали за информация. Има шест човека, които преглеждат записи от лаптопи, камери“, обяснява полицаят.

От цялото показване на подбраните видеоматериали бяха ясни посланията – че със шестимата мъртви се изчерпват всички участници в трагедията, че тримата открити в хижа „Петрохан“ са се самоубили, че не е имало скандал.

Видеото обаче постави въпроси – дали е имало манипулация по него, дали е имало рязане или наслагване, дали е всичко наред с датирането им. Има смущаващи неща. Например, при видеото от раздялата на Калушев с тримата мъже, които остават на Петрохан, няма звук, а на това само с тримата мъже има. Как става така? Как така кучето влияе на звука, като играе около мъжете? Защо камерата е поставена толкова ниско, че кучето да влияе върху звука й, а самата тя да обхваща ограничен периметър? Няма ли други камери, които да са поставени по-нависоко, с по-ясен звук?

От пуснатите записи се вижда, че към 10:00 ч на 01.02.2026 г. четиримата приятели – Калушев, Ивайло, Пламен и Дечо, се сбогуват. Те се прегръщат. 15-годишното момче стои дистанцирано, по-далеч от тях. Шестият изобщо го няма. После очевидно Калушев и двамата младежи си тръгват с кемпер. Показан е следващият запис – от 16:22 ч. Там тримата останали мъже излизат отвън и почват да си благодарят. Следва трети запис, вече е тъмно. Той е от 20:44 ч., когато според полицейския разказ тримата започват да палят хижата. Внушението е, че после са се самоубили. От третия запис на практика нищо не се разбира, няма и продължение как лумва огън, кога тримата излизат от подпалената хижа, още по-малко от самоубийството или убийството. Нали външните камери работят? Защо тези моменти ги няма, при условие, че телата са намери в двора?

Има и сериозен логически въпрос – поради каква точно причина мъжете в 16.00 ч. се разделят със света и живота, а едва след 4 часа палят хижата и пристъпват към действие? Как така услужливо няма кадри от тези часове, както и от това какво се случва след паленето на хижата?

2. Каква е ролята на пожара?

На прокурорско-полицейското събитие на пожара беше отделено специално внимание. Присъства и отговорен фактор от пожарната, който обясни как е запален той и как изгасен. Нито едното се разбра, нито другото.

Обяснено бе, че пожарът е бил умишлен, засилен с разпръснати пелети и книги, залети със запалителна течност. Двете кучета са били затворени в хижата и труповете им са намерени, очевидно изгорели. Така и не стана ясно защо им е било на тези хора да палят хижата и да убиват кучетата, след като ще се самоубиват? Не се разбра и защо пораженията от пожара очевидно не са кой знае колко големи, поне на външен изглед, макар че той е продължил почти 18 часа. Не става ясно и защо не е изгоряло всичко, та нали хижите са дърво до дърво. Услужливо обаче се оказа, че са изгорели точно камерите и данните от тях. Така и не бяха обяснени първоначалните твърдения, че дълго време никой не е влизал в хижата при идването на екипите след откриването на труповете, защото било опасно, имало газови бутилки и можело да гръмнат. Как не са гръмнали, как пожарът е гасен цели два дни, а пък очевидно не е голям?

3. Кой в крайна сметка е подал сигнала по случая „Петрохан“?

Все още не е известно нищо за това кой точно е подал сигнала до тел. 112, какво е казал, бил ли е на мястото, когато се е обадил, той част ли е от кръга на НПО-то ли е, ако да, какво е правил там? Тук става дума за ключов момент и за ключов свидетел и е повече от странно да е някаква сериозно пазена тайна. Конспирацията по темата кой с кого и какво е говорил е пълна. Полицията и прокуратурата не казват кой е подал сигнала, майката на единия младеж не казва кой й е казал за смъртта на сина й, бащата на другия младеж не казва дали е говорил или си е писал с Калушев в дните около събитията …

4. Какъв е мотивът за убийствата?

В криминалистиката, в наказателното право, във всяко разследване на убийство или самоубийство, центърът е мотивът.

От дни слушаме всевъзможни внушения, включително и от отговорни фактори. Стигна се дотам и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов и шефът на ДАНС Деньо Денев, които не бяха чувани дума да обелят месеци наред, да говорят напоително по точно този случай. Думите им сведоха мотивите до нещо свързано с педофилска мрежа, паравоенна организация, по-страшно от „Туин пийкс“.

На пресконференцията на прокуратурата и полицията обаче за подобни неща не се говореше изобщо. Елементът с педофилията бе категорично отречен – имало е сигнал, проверен е, не се е потвърдил. Акцентът бе по-скоро по посока секта, религиозна организация, духовни практики. Макар че бе наблегнато и на показанията на роднина на лице от НПО-то, който разказал как през последните месеци т.нар. рейнджъри са били отчаяни заради отношението на държавата към тяхната дейност, имали и финансови проблеми.

„Много близък роднина на едно от лицата сподели с нас, че в последните месец-два е споделяло, че има страшна психическа нестабилност в сдружението и отчаяние от действителността, от отношението на държавните органи, спонсорите им. И не виждат смисъл от продължаване на дейността на тяхното сдружение“, посочи началникът на криминална полиция. И допълни, че още тогава въпросното лице споделяло, че „смъртта е изход“. „Никой не е смятал, че могат да направят чак такава постъпка“, заключи при разказа си шефа на криминална полиция Ангел Папалезов. В същото време обаче подчерта, че тепърва ще се гледат банковите сметки и финансовото състояние на загиналите. Не е ясно кога точно прокуратурата е поискала от съда подобно разрешение и защо седмица след смъртта на шестимата този въпрос все още не е изяснен.

Така или иначе стана ясно, че или прокуратурата и полицията нямат открит мотив за всичко, което се е случило или крият нещо.

5. Три трупа, три оръжия, четири рани?

От разказа на полицията трябваше да стане ясно, че след като запалват хижата, тримата “рейнджъри” се отдалечават от горящата сграда и излизат извън обсега на камерата. Нещо, което е твърде странно, като се има предвид, че телата им са намерени близо до кучешките колиби едно до друго. Точно кучешките колиби да са извън обхвата на външни камери си е повече от странно.

До телата на мъжете са били оръжията им – два пистолета и една пушка. По оръжията нямало ДНК или пръстови отпечатъци от други хора, само тяхна собствена. Нещо, което не означава нищо, че да се сочи като важен факт. В почти всеки криминален филм има сцена как убиец с ръкавици чисти оръжие от евентуални следи.

Тук обаче се оказва, че има три трупа, три оръжия, но са намерени четири гилзи, иначе казано – с едното ръжие е стреляно два пъти. Разбира се, винаги ще се намерят някакви криминалисти да обясняват, че това се срещало при самоубийства със самозарядните пушки или пистолети, тъй като често пръстът на спусъка се свива в конвулсии. Не стана ясно на кого и къде точно са огнестрелните рани, може ли да се допусне и вариант за убийство?

6. Кемпер тук, кемпер там, а той на Околчица.

Обяснено бе, че кемперът е бил от 27 до 31 януари в къщата на Калушев в бургаското село Българи. Там Калушев и двамата младежи извършвали ремонтни работи, което само по себе си не е точно подготовка за самоубийство.

В последния ден на януари те се качват на кемпера и тръгват в посока София. Запечатват ги камери на АПИ по маршрута с. Българи-София-Петрохан. Следва срещата, или по-скоро раздялата на 1 февруари в базата в Петрохан, когато в 10.00 ч. сутринта Калушев и двамата младежи се качват на кемпера и напускат хижата. След това кемперът напуска района на Петрохан. Засечен е да минава край с. Бързия на изхода от Вършец, след това Стояново в 12,26 ч. Излизат от Враца, а в 12,41 ч. минават край с. Челопек в посока Околчица. И там полицията губи следите му за няколко дни. Нещо повече – кемперът нямаше да бъде открит с месеци, ако човек, случайно наглеждащ лятната си кошара за овце, не беше се натъкнал на него. Все пак след село Челопек няма много посоки, в които кемперът да тръгне, без да бъде засечен от камери. И е странно, че полицията е напълно безпомощна при проследяването му.

Да не говорим колко странно звучат обясненията как на Калушев и на младежите са им били изключени телефоните, че били на място, на което нямало сигнал. В същото време обаче станцията StarLink в кемпера подала сигнал за местонахождението им на 3 февруари, но се показал много голям периметър. Как така такава техника не може да бъде локализирана?

7. Защо някои факти се установяват необяснимо бавно?

Забавянето на полицията не е само с установяване на движението на кемпера. Забавяне има във всички посоки. И падането на банковата тайна закъсня. Чакат се и резултатите от 18 експертизи.

Абсурдно е и досега да не е ясно какво точно се разследва – един ден се говори за групово или разширено самоубийство, друг ден – за едно убийство и пет самоубийства, трети ден – за две убийства и четири самоубийства. Става дума за нещо, което би трябвало без никакъв проблеми да е изяснено за няколко часа, ако не минути.

Неприемливо е и прокуратурата и полицията да си правят подборка какви факти да съобщят и какви да скрият в официалните съобщения. Седмица след започналите претърсвания на хижата в Петрохан например изведнъж „освен материали с религиозна насоченост е открита и литература на сексуална тематика, включително писмени бележки за духовно пречистване и извисяване чрез сексуални практики“.

Едно е сигурно – че тази работа с недомлъвки, половинчати истини, с подхвърляния, с контролиране на информацията, с откровено абсурдни послания, няма да стане. Единствено ще задълбочи и без това силното обществено недоверие към всички и всичко.

Александър Александров, Сега