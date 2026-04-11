11.04.2026 | 13:19
76-годишен уби съсед след дългогодишна вражда в Кърджалийско
Мъж нанесъл фатални удари с нож в двора на жертвата си в село Пепелище
Досъдебно производство за убийство е образувано в Районното управление в Кърджали, съобщават от Областната дирекция на МВР.
Деянието е извършено около 21 часа снощи в село Пепелище. При възникнал скандал 76-годишен нанесъл удари с нож на 65-годишен, който е починал.
Конфликтът с трагичен край е станал в двора на жилището на жертвата. По първоначални данни двамата мъже са били в сложни лични отношения от години.
За БТА кметът на Пепелище каза, че преди няколко дни жертвата му се е оплакала, че 76-годишният го притеснява.
Дежурна оперативна група е извършила оглед. Мъжът е задържан за срок до 24 часа.
Тялото на жертвата е транспортирано за аутопсия в Отделението по съдебна медицина в кърджалийската болница.
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