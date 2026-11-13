13.11.2026 | 8:58

Адвокат Радостин Василев: Глобата на „Кауфланд“ ще падне в съда, ще платим 600 000 евро хонорар на адвоката на веригата

Директорът на фирмата Михаил Метров трябва да бъде арестуван, ДАНС да се намеси за заплахи срещу държавата