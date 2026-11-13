13.11.2026 | 8:58
Адвокат Радостин Василев: Глобата на „Кауфланд“ ще падне в съда, ще платим 600 000 евро хонорар на адвоката на веригата
Директорът на фирмата Михаил Метров трябва да бъде арестуван, ДАНС да се намеси за заплахи срещу държавата
Председателят на МЕЧ Радостин Василев анализира защо глобата на „Кауфланд“ може да бъде отменена и какви са рисковете за личните асистенти според новия законопроект.
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