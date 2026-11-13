13.11.2026 | 8:33
Васил Терзиев ще се кандидатира пак за кмет на София
Той скандализира "Спаси София" с тезата, че "големият кмет" трябва да назначава районните

Столичният кмет Васил Терзиев не отхвърля възможността да се кандидатира за втори мандат на местните избори следващата година. „Не е нещо, което не седи на дневен ред“, предпазливо коментира той въпроса в предаването „Извън ефир“.

Терзиев не е водил обаче политически разговори за подкрепа с формациите, които застанаха зад него на вота през 2023 г. – „Продължаваме Промяната“, „Демократична България“ и „Спаси София“. Оценява положително представянето си като кмет, въпреки многото проблеми и кризи през първия му мандат. „Към днешна дата се чувствам добре. Чувствам, че сме положили достатъчно добра основа, и софиянци ще видят доста хубави неща за града да се случват следващата година“, бодро споделя той.

Кметът призна, че е чувал слухове за неуспелия кандидат-президент Андрей Гюров като възможен участник на местните избори. Макар че не ги потвърди, допусна, че може да заеме и второстепенна позиция, ако се случи така, че с Гюров да се явят заедно. „Аз съм отборен играч – нямам проблем да играя и централен нападател, и защитник, и резерва“, каза Терзиев.

Как (да) се управлява София

В хода на самото интервю Терзиев ядоса бившите си съюзници и настоящи яростни критици от „Спаси София“. Това стана заради тезата му, че настоящият модел на столицата, при който районните кметове са избират пряко от гражданите, не е добър.

„Системата работи по малко странен начин. Всичката вина е при мен, всичко, което не се е случило, е заради мен; всичко, което се е случило, е заради нечий друг труд – районен кмет, общински съвет, предходни администрации, държава. Много по-ефективно би работил модел, където големият кмет има възможност да си назначи районните кметове и да носи пълна отговорност за това, което се случва, извън това, което е вменено на общинския съвет“, разви визията си Терзиев.

От конкурентната партия реагираха с “Фейсбук” пост, в който обявиха, че ако районните кметове се назначават, това „би върнало местната демокрация в София десетилетия назад“, а „партийната лоялност лесно може да се окаже по-важна от свършената работа“. Терзиев веднага върна думите си назад – не давал такова предложение, защото е приел системата, такава каквато е. „Това е толкова голяма промяна, че никой няма да има политическата воля да го направи“, опроверга той възможността за подобна централизация.

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