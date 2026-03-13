13.03.2026 | 11:52

Ако Калушев не е левичар, разследващите имат сериозен проблем

Бившият заместник-ректор на Академията на МВР доц. Милен Иванов посочи ключовите пропуски на институциите.

Ако основният заподозрян за трагедията край Петрохан Ивайло Калушев не е левичар, разследващите ще се сблъскат със сериозен проблем при балистичната експертиза. Това заяви бившият заместник-ректор на Академията на МВР доц. Милен Иванов в предаването „България сутрин“ по Bulgaria ON AIR. Коментарът му идва на фона на организиран протест от близките на шестимата загинали, които изразяват недоволство от липсата на прозрачност от страна на прокуратурата.

Според доц. Иванов механизмът на извършените убийства и последвалото самоубийство в открития край връх Околчица кемпер е спорен. Той обясни, че входно-изходните рани са с посока отляво надясно. За първите жертви това е нормално, но за извършителя би било трудно да произведе изстрел с дясна ръка, който да излезе от лявата страна, подчерта експертът. По-рано профайлъри определиха случая като съвкупност от три убийства и три самоубийства.

Бившият заместник-ректор критикува остро комуникацията на институциите, определяйки последната им пресконференция като „нагледен пример как не се прави“. По думите му липсата на ясно оповестени версии подхранва множество спекулации в обществото. Доверието към прокуратурата и МВР е изключително ниско, което представлява тежък сигнал за държавността, категоричен е той.

В обединеното разследване трябва да се съберат безспорни доказателства и да се изясни основният мотив, смята доц. Иванов. Той отбеляза, че изчакването снегът да се стопи е логична стъпка за търсене на евентуални следи или гилзи, които могат да бъдат открити и с металотърсач. Още в първите дни след инцидента експертът изрази съмнение, че в хижата са присъствали повече от петима души.

В дейността на групата е имало признаци за нарушения още преди трагедията, добави гостът. Той посочи използването на емблема, която почти напълно копира знаците на въоръжените сили, което е забранено от Наказателния кодекс. Наличието на голям брой нелюбителски оръжия в ръководената от Калушев неправителствена организация също е трябвало да послужи като предупредителен сигнал за властите. Личността на сочения за лидер вече бе описана от криминалисти като силно манипулативна и способна да влияе на обкръжението си.

Доц. Иванов постави въпроси и относно техническите доказателства по случая. Той призова да се изясни дали обгорените охранителни камери са записвали локално или на централен сървър, както и дали в превозното средство е имало антена на Starlink, която би запазила метаданни. Експертът определи заминалия за Мексико Деян Илиев, който пръв откри телата и получи прощално съобщение от Калушев, като ключов свидетел за разплитането на мистерията.