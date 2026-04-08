Активист на ДПС открито заплашва министъра на вътрешните работи (видео)

Ако акциите срещу купения цигански вот не спрат, ще има последствия, заканва се Методи Петков

Активист на ДПС – Ново Начало, бивш техен кандидат за депутат и ромски тартор Методи Петков пусна видео, в което заплаши министъра на вътрешните работи Емил Дечев, че ако акциите срещу купения ромски вот не спрат, ще има последствия.

Действията на служебното правителство на Гюров и особено тези на вътрешния министър явно са голям проблем за ДПС на Делян Пеевски.

Методи Петков от Буковлък е лежал 4 години в затвора за побой и гаври. След това става общински съветник от ДПС. Той е сред ромските лидери, които се занимават с купуване на гласове. Беше едно от основните действащи лица по време на събитията в Пазарджик при местните избори, когато дори нападна журналистка.

Сега същият Методи е силно възмутен, че МВР си върши работата и арестува купувачи на гласове. Той се опитва да представи Георги Кандев като расист. Методи заплашва, че ако не спрат арестите на купувачи на гласове, ще блокират всички магистрали в страната.