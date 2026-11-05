05.11.2026 | 15:36

Студ сковава страната, живакът пада до минус 2 градуса

Арктически въздух нахлува от североизток, чакат се слани и мразовити утрини

Осезаемо застудяване очаква България в периода 5–8 ноември. След преминаването на циклона от североизток ще нахлуе по-студена въздушна маса, която ще свали чувствително температурите, особено през нощта и в ранните сутрешни часове.

По-сериозно ще бъде застудяването в крайните североизточни райони, където минималните температури на места могат да достигнат минус 1 – минус 2 градуса. Отрицателни стойности са възможни и в други равнинни части на страната.

Метеорологичните анализи показват навлизане на студен въздух към Балканите. Очаква се той да създаде условия за температурни инверсии в котловините и части от Дунавската равнина. При ясно небе и слаб вятър приземният въздух ще се охлажда по-бързо, което ще направи утрините още по-студени.

Заради понижението на температурите на много места са възможни и слани. Земеделските производители трябва да бъдат особено внимателни през следващите дни заради риска от късни есенни слани.