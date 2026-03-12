12.03.2026 | 10:36

Ами сега!? Живко Тодоров отказа да води листата на ГЕРБ в Стара Загора

"Смятам, че не е редно кметовете да бъдат водачи на листи"

Седмица след като чества 3 март заедно с бившия президент Румен Радев, кметът на Стара Загора Живко Тодоров обяви, че няма да бъде водач на листата на ГЕРБ на предстоящите парламентарни избори на 19 април, въпреки че името му беше споменато като възможен лидер на кандидат-депутатите на партията в региона.

„Няма да бъда водач на листата на ГЕРБ на предстоящите избори. Никой не е разговарял с мен по този въпрос“, каза Тодоров пред журналисти. Той припомни, че на предишни избори е направил изключение и е оглавил листата, защото е смятал, че така ще може по-ефективно да защити важни за Стара Загора проекти и да осигури държавна подкрепа за тяхното реализиране.

Сега обаче кметът е категоричен, че подобно решение не би било правилно.

„Не бих приел да водя листата на ГЕРБ в Стара Загора. Смятам, че не е редно кметовете да бъдат водачи“, каза Тодоров.

Той допълни, че кметовете имат пряка отговорност към гражданите и не бива да се превръщат в инструмент на предизборни кампании.

Живко Тодоров е емблематичен кмет на ГЕРБ. Той е избиран за поста четири пъти, има стабилна електорална подкрепа и дълги години е част от националното ръководство на партията на Борисов. На последните избори Тодоров получи 51,2% от гласовете, като изпревари основния си опонент от “Възраждане” с голяма разлика.

Междувременно Борисов обяви, че друг дългогодишен кмет на партията – Димитър Николов, който е кмет на Бургас за четвърти мандат, отново ще бъде водач на листата на ГЕРБ в морския град.

Темата за партийното бъдеще на Живко Тодоров придоби допълнителна политическа чувствителност, след като той отбеляза 3 март рамо до рамо с Румен Радев.