15.12.2025 | 17:14

Андрей Гюров ли ще бъде служебен премиер?

Рая Назарян със сигурност ще откаже, Мария Филипова е готова, но президентът едва ли ще се спре на нейната кандидатура

Подуправителят на БНБ Андрей Гюров и председателят на Сметната палата Димитър Главчев са фаворити за служебен министър-председател.

Президентът Румен Радев ще трябва да избере премиер от т.нар. „Домова книга“, но изборът му тъй или иначе е сериозно ограничен, защото голяма част от шорт листата категорично отказват да заемат поста. Други пък са неподходящи на фона на общественото напрежение от антиправителствените протести.

Със сигурност може да се прогнозира, че държавният глава няма да връчи мандат за съставяне на правителство на зам.-омбудсманът Мария Филипова, която мнозина свързват с Делян Пеевски. Неприемлива е и омбусдманът Велислава Делчева. Председателят на НС Рая Назарян със сигурност ще откаже, ако изобщо се стигне до разговор с нея.

Същото ще стори и управителят на БНБ Димитър Радев, който този път има основателна причина – трябва да подготви банковата система за работа с единната европейска валута.

В последните дни се спекулира, че изборът може да падне върху някой от подуправителите – Петър Чобанов, който бе финансов министър в кабинета „Орешарски“ от ДПС, но според запознати в момента е по-близък до АПС, отколкото до Ново начало на Делян Пеевски или Радослав Миленов, но е малко вероятно Румен Радев да се спре над някой от тях.

По този начин шортлистата се скъсява до Андрей Гюров и Димитър Главчев. Първият безспорно е приемлив за опозицията, тъй като е бивш председател на парламентарната група на „Продължаваме промяната“. Той е с особен статут. В момента той е в неплатен отпуск, тъй като УС на централния трезор го освободи, защото не „отговарял на изискванията за заемане на поста“. Оказа се, че той е заел поста, без да напусне едно от дружествата, в които участва, както и две неправителствени организации.

Гюров обаче обжалва пред върховния административен съд (ВАС) решението за отстраняване, а магистратите пратиха казуса в Европейския съд на ЕС в Люксембург. По последна информация се е провело заседание на 18 ноември и делото е обявено за решаване, но все още няма резултат. Ако европейските съдии се произнесат до края на годината в негова полза, той почти сигурно ще стане министър-председател. Дори и да няма решение , вероятността Румен Радев да се спре на неговата кандидатура е голяма. При тази опция ще бъде сезиран Конституционният съд, но докато той излезе със становище, ще мине поне половин година.

Съществува риск от „взривяване“ на политическата обстановка, тъй като никой друг, освен ПП-ДБ, не би приел кандидатурата на Гюров за служебен премиер без да има окончателно решение за статута му. И тъй като, след промените в основния закон, извършени по време на Сглобката, бъдещият служебен премиер трябва да се закълне пред парламента, а не пред президента, както бе дотогава, никак не е изключено да има бойкот от страна на партиите и невъзможност да се осигури кворум, което да попречи на министър-председателя да встъпи в длъжност, коментираха пред Флагман.бг конституционалисти.

За да не създаде конституционна или институционална криза, не е изключено Румен Радев да заложи на добре познатото старо – да назначи председателя на Сметната палата Димитър Главчев за премиер. Това се случи два пъти досега и общо взето бе приемано от всички страни като „най-малкото зло“.