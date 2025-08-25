Аномалия: Във вторник сутринта ще замирише на зима

Утре сутрин (26-и август) ще си замирише на зима.

Минималната температура в покрайнините на София ще се понижи до около 5°С, а по Трънско (и не само там) се очакват и дори по-ниски стойности (0°- 2°С) с условия за слани.

С тази стряскаща прогноза ни предупреждават от Метео България и допълват, че рано сутринта във вторник по най-високите населени места на Софийско, Пернишко, Кюстендилско, Смолянско и в родопската част на Пазарджишко минималните температури ще са опасно ниски – между 0° и 3°С с условия за слани.

„Леле, много рано за слани, не е нормално!“, стреснаха се читатели.