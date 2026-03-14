14.03.2026 | 20:08

Антон Кутев: Или с Радев ще обърнем държавата, или ще го изчегъртат

Май ще съм в листите, гоним 120 депутатски места, сподели социалистът

Интересна прогноза за изборите и участието на Румен Радев в тях даде Антон Кутев, говорител на служебните кабинети на вече бившия президент. Той даде интервю в БНР. „Най-вероятно ще бъда в листите“, потвърди социалистът, макар с доза условност, Антон Кутев, говорител на две от служебните правителства, съставени от Румен Радев. Кутев е и бивш функционер и депутат от БСП. „В политиката нищо не е ясно до последния момент. Нека да видим регистрирани листите.“

Кутев е избрал Радев и „Прогресивна България“, а не БСП, с аргумента, че са се „отчели семейно“ към БСП и обясни, че преходът му към Радев се е случил „плавно“. Той визира присъствието на дъщеря му Мина Кутева в новото ръководство на БСП и листите на червените.

Според него Радев прави много внимателен подбор на хората в листите на „Прогресивна България“.

„И да има пробиви, ще се справяме в движение. Ще излизат компромати, ще се съставят. Силите, които работят в момента срещу Радев, са на ръба. Или с Радев ще успеем да обърнем държавата, или те ще изчегъртат Радев. Няма среден вариант“, отсъди Кутев, „Ако Радев спечели и има вълна, това ще бъде защото хората вярват, че той може да промени България“.

Антон Кутев декларира, че работят за 120 депутати, за да имат „чистата възможност“ да управляват самостоятелно. Радев ще бъде голямата партия. Не е без значение дали БСП ще е в парламента и кой какви компромиси е готов да направи, изтъкна още той и уточни:

„Дори на тези избори БСП да не влезе в парламента, следващия път ще премине бариерата, особено с Крум Зарков и младите хора в партията, пророкува Антон Кутев..“.

Съдебната реформа в най-голяма степен досега е спъвана от Борисов и Пеевски и е ясно, че няма да се продължи с тяхното участие. Големият въпрос на тези избори е дали Борисов и Пеевски ще имат по-малко от 80 депутати – това е граница и ще даде възможност тематични мнозинства да направят съдебната реформа без Борисов и Пеевски, изрази мнението си Кутев.