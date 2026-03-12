12.03.2026 | 10:13

Антон Станков: В случая „Петрохан“ има и седми човек, който не е жив и няма да го намерят

Някой извършител на тези убийства. Това са ми подозренията, убеден е бившят правосъден министър

Бившият министър на правосъдието Антон Станков изрази предположение, че в случая „Петрохан“ може да има още един замесен човек. Той заяви в БТВ, че според него е възможно да има седми участник, който обаче вероятно вече не е жив. „Според мен има и седми човек, замесен в случая „Петрохан“. Който не е жив и няма да го намерят. Някой извършител на тези убийства. Това са ми подозренията“, уточни Станков.

По думите му информацията за случая е била изнесена правилно пред обществото, предвид високия обществен интерес. В разговора, адвокатът и бивш следовател Людмил Рангелов заяви, че според него фактите по случая са достатъчно ясни. „Аз нямам такива съмнения. За мен всичко е ясно“, посочи Рангелов.

Антон Станков коментира и състоянието на съдебната система, като заяви, че в момента се очертава сериозна пропаст между съда и прокуратурата.

„Тази пропаст поставя остър политически въпрос – къде е мястото на прокуратурата и дали тя трябва да остане част от съдебната власт или да премине към изпълнителната власт“, каза той. Според него проблемите в системата могат да бъдат решени чрез избор на нов Висш съдебен съвет. Станков смята, че кризата в съдебната власт е започнала на фона на продължителната политическа нестабилност и парламентарна криза в страната. „Първо трябва да има избор на нов Висш съдебен съвет“, заяви той.

От своя страна Рангелов подчерта, че доверието в правосъдието вече е сериозно разклатено. „Вече падна авторитетът на правосъдието. А когато то не работи добре, всички граждани страдат“, добави той.

Припомняме, че в интервю за вестник „Филтър“ бившият правосъден министър Антон Станков заяви, че според него случаят „Петрохан“ е разчистване на свидетели.