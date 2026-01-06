06.01.2026 | 10:34

Анцугът Nike на Мадуро взриви интернет: „Maduro fit“ разпродаде колекцията

Снимка на отвлечения президент със спортния екип взриви мрежата и се превърна в хит

Отвлеченият венецуелски президент Николас Мадуро неочаквано се оказа новото лице на интернет модата. След като беше заловен от американски специални части при операция във военния комплекс Форт Тиуна, светът не говори само за геополитиката около събитието, а и за… неговия анцуг.

Съединените щати шокираха международната общност с новината за залавянето на Мадуро, а президентът Доналд Тръмп публикува снимка от борда на американски военен кораб в платформата Truth Social. На кадъра венецуелският лидер е с превръзка на очите, антифони и сив анцуг Nike Tech. Именно този детайл моментално отвлече вниманието на социалните мрежи.

Независимо дали Мадуро е бил заловен с този анцуг или той му е бил предоставен от американските сили, резултатът е, че интернет полудя. Само часове след публикуването на снимката, моделът Nike Tech почти изчезна от онлайн магазина на Nike, сочат данни, цитирани от Polymarket.

Флисовият панталон на цена 109,99 паунда и долнището за 89,99 паунда са стандартен избор за рапъри и спортисти, а внезапно се превърнаха в символ на ироничния лукс на 2020-те. Интернет кръсти визията „Maduro fit“, а мемовете заваляха.

Двукратно номинираният за „Грами“ рапър Westside Gunn дори намекна, че снимката може да се използва като корица на бъдещ негов албум. В X и Instagram се появиха AI-генерирани изображения на Мадуро до слогана „Just Do It“, докато потребители се шегуваха, че изглежда „сякаш отива на футболен мач“.

Контрастът между драматиката на ареста и небрежния спортен стил превърна случая в културен момент. По-късно Мадуро беше заснет и в Ню Йорк с изцяло черен аутфит, но интернет вече беше решил истинската визия на момента е сивият Nike Tech.