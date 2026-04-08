08.04.2026 | 11:19

Арестуван е купувач на гласове за ДПС в Кърджалийско (снимки)

В дома му са открити 9000 евро в брой и тетрадка с имена на хора и записани суми срещу тях

След подаден сигнал е проведена полицейска операция в кърджалийското село Дъждино. Задържан е мъж, за когото има данни, че е купувал гласове в полза на конкретна политическа партия. Това съобщи във Фейсбук главният секретар на МВР Георги Кандев.

При претърсване в дома му полицаите са открили 9000 евро в брой и тетрадка с имена на хора и записани суми срещу тях.

В автомобила му също е намерен тефтер със списъци и суми. Мъжът е задържан.

Според неофициална информация, става въпрос за лице, която купува гласове за ДПС.