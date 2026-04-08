08.04.2026 | 11:19
Арестуван е купувач на гласове за ДПС в Кърджалийско (снимки)
В дома му са открити 9000 евро в брой и тетрадка с имена на хора и записани суми срещу тях
След подаден сигнал е проведена полицейска операция в кърджалийското село Дъждино. Задържан е мъж, за когото има данни, че е купувал гласове в полза на конкретна политическа партия. Това съобщи във Фейсбук главният секретар на МВР Георги Кандев.
При претърсване в дома му полицаите са открили 9000 евро в брой и тетрадка с имена на хора и записани суми срещу тях.
В автомобила му също е намерен тефтер със списъци и суми. Мъжът е задържан.
Според неофициална информация, става въпрос за лице, която купува гласове за ДПС.
оставете коментар
МИГNews.info не носи отговорност за коментарите на потребителите.
Коментарите подлежат на модериране.
Правилата за коментиране
Коментарите подлежат на модериране.
Правилата за коментиране