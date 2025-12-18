18.12.2025 | 10:12

Арестуваният директор на 138-о СОУ опита да излезе на свобода – после се отказа

Разследващите не разполагат с категорични доказателства кой точно е извършил монтажа, признават от СДВР

Задържаният директор на столичното 138-о СОУ Александър Евтимов вчера на два пъти опитва да атакува задържането си пред съда – веднъж полицейската 24-часова мярка по Закона за МВР и втори път – 72-часовия арест, наложен от прокуратурата. Това съобщиха от съда за сайта Клуб Z.

Евтимов бе задържан във вторник след подаден сигнал, че в тоалетните на училището има видеокамери, които снимат децата.

На нарочен брифинг вчера от СДВР и Районната прокуратура обобщиха, че става въпрос за 11 снимащи устройства, маскирани като датчици за движение и още повече – твърдят, че те са пращали картина директно в кабинета на директора.

В 14 ч състъв на Софийския районен съд отказва да удовлетвори искането на Евтимов срещу полицейската мярка за 24-часово задържане (честа практика е такива „арести“, които всъщност са законова нидомислица и се водят „принудителна административна мярка“, после да бъдат обявявани от съда за незаконни и в 99.99% от случаите жертвите осъждат полицията – б.а.).

После педагогът внесе жалба и срещу 72-часовия арест, наложен от прокурор – който влиза в сила около 14:30 ч вчера.

След като съдът насрочва заседание от 17:30 ч (при закрити врати, защото става въпрос за деликатни факти, свързани с деца), Евтимов пристигна от районното в сградата на СРС чак около 18:30 ч.

Оказва се обаче, че оттегля жалбата си, защото е лешил да смени адвоката си.

Така в петък съдът ще гледа „същинската“ мярка за неотклонение, с която прокуратурата ще му иска постоянен арест.

На влизане в съда вчера Евтимов само каза пред събраните тв журналисти:

„Аз не съм ги слагал.“

На въпрос кой ги е слагал той вдигна рамене и каза, че са „преди него“ и по-точно „преди да бъде назначен“.

Той твърди, че вчера разбрал за съществуването на видеоустройствата.

При гостуване късно снощи в Нова тв директорът на СДВР Любомир Николов обяви, че разследващите не разполагат с категорични доказателства кой точно е извършил монтажа.

Обратно на твърденията на директора обаче, заяви:

„Твърденията на родителите и учителите, че камерите са монтирани в скорошен период, са подкрепени от събраните доказателства. Устройствата очевидно не са част от установеното видеонаблюдение в училището, което се управлява от външна фирма.“

„Първият факт, който установихме, е, че в помещенията на директора беше намерена фактура, описваща техниката, открита в училището, в това число 11 камери. Фактурата посочва четири камери, но също така бяха открити и следи от поставени допълнителни устройства, които вероятно са били премахнати заради дефект, а на тяхно място са поставени камерите, които ние намерихме“, заяви Николов.

Разследващите продължават да твърдят, че има категорични „трасета“, които водят сигнала до телефона на школския директор.