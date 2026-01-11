11.01.2026 | 18:43

Асен Василев: Една партия трябва да управлява. Пробвахме с коалиция – не работи

Реалната дата за нови избори е 29 март, защото след това е пролетната ваканция на училищата, каза лидерът на ПП

Ако българите искат да станем богата, справедлива, европейска държава – трябва да излязат да гласуват и да дадат ясен мандат на една партия да управлява, заяви пред БНР лидерът на „Продължаваме промяната“ Асен Василев.

„Това с коалициите го пробвахме във всички видове формати и се видя, че не работи. То беше ясно, че трудно ще проработи, но се видя, че с коалициите не работи“, каза в ефира на националното радио бившият финансов министър.

По думите му ПП-ДБ са направили т.нар. „сглобка“ с ГЕРБ и ДПС, за да може България да влезе в Шенген и еврозоната.

„Оттук нататък няма никакви неща, които да стоят като наднационална цел пред България. Сега е мафията да се извади от властта и за тази цел трябва да има една партия, която да понесе отговорността и да изнесе тази битка“, заяви Василев.

Според него при влизането България тук-там се наблюдават опити определени търговци или хора „да хитреят“: „Имаше проблем с банките, доста системен, но след намесата на БНБ е преодолян. Знаете, че отказваха да обменят левово в евро на клиенти, които не са техни клиенти, искаха такси и документи за произход. В общо линии плавно върви преходът. Иначе това е финалната стъпка на пълната интеграция на България в ЕС, оттук нататък няма формат в ЕС, където да не участваме равноправно с другите страни членки.“

Василев заяви, че правителството на Желязков е свършило добра работа, след като е имало натиск да поиска конвергентен доклад преди година, но, че не са провели достатъчно добра информационна кампания.

„Ако погледнем календара – реалната дата за нови избори, е 29 март, защото след това е пролетната ваканция на училищата, а след това е Великден. Нямам как да са април месец“, каза още той.