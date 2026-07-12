12.07.2026 | 11:03

Асен Василев по познатия сценарий: Плаши с протести, ако бюджетът не бъде ремонтиран

Според лидера на "Продължаваме промяната" към проектобюджета е абсолютно същата като при кабинета „Желязков”

Асен Василев и Димитър Стоянов по време на предизборната кампания

Проектобюджетът на кабинета „Радев“ е най-сериозното, но и изключително слабо постижение на това правителство до момента. Това обяви лидерът на „Продължаваме промяната“ Асен Василев в ефира на предаването „Събуди се“.

Според него настоящата финансова рамка е дори по-лоша от разчетите, предлагани преди от кабинета „Желязков“ и Теменужка Петкова. Василев подчерта, че в новия план са заделени огромни суми за издръжка и капиталови разходи, докато абсолютно всички останали сектори в държавата на практика са оставени в замразено състояние.

Бившият финансов министър сравни план-сметката с „черна кутия“, тъй като в нея липсва каквато и да е конкретика за какво точно ще се изразходват парите на данъкоплатците. По думите му, след като от общите разчети се премахнат парите за общините, училищата и детските градини, остава едно сериозно увеличение от 737 милиона евро, разпределено между едва девет министерства и ведомства. Големият проблем според лидера на ПП е, че правителството отказва да разпише тези разходи детайлно в закона, което му развързва ръцете да ги харчи по свое усмотрение и блокира възможността за реален дебат в пленарната зала.

Като примери за абсурдни и неясни сметки Василев посочи хвърчащи суми като 20 милиона за тазгодишната „Евровизия“, въпреки че конкурсът е чак догодина, както и 170 милиона евро за земеделци без ясни програми и конкретни бенефициенти. Още по-фрапираща според него е ситуацията с капиталовите разходи извън европейските и общинските проекти. Там правителството е заложило 3,1 милиарда евро, но в задължителното Приложение 2 са описани едва 198 проекта на обща стойност 1,4 милиарда. По този начин съдбата на останалите 1,7 милиарда евро остава напълно мистериозна и непрозрачна.

Реакцията на „Продължаваме промяната“ към този проект ще следва вече изпитания и добре познат сценарий от времето на кабинета „Желязков“. Василев съвсем предвидимо обясни, че първо формацията ще отправи официални предупреждения, след което ще покаже как точно да се коригира рамката и ще предложи официални промени между първо и второ четене в парламента. Ако управляващите обаче демонстрират инат и откажат да се съобразят с предложенията им, логичното и традиционно продължение ще бъдат протестите на улицата, като според партийния лидер тогава организирането на народното недоволство ще остане единственият избор за гражданите.

По темата с изнесените данни за полетите на лидера на ДПС Делян Пеевски, бившият финансов министър изрази скептицизъм и определи разкритията като проява на политическа немощ. Според него, ако липсват реални доказателства, няма никакъв смисъл от подобни медийни фойерверки, тъй като тези казуси трябва да се решават директно в съда и прокуратурата. Василев обаче беше категоричен, че ако се докаже общо пътуване на Десислава Атанасова с Пеевски, тя незабавно трябва да подаде оставка, тъй като всеки компрометиран чиновник или политик трябва да бъде отстраняван веднага, без значение от коя квота е излъчен.