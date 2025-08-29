29.08.2025 | 9:29

Асен Василев се изнерви на водещата на Нова тв заради въпрос за Паскал

Председателят на ПП в спор с Мирослава Иванова по темата

Сериозно напрежение предизвика председателят на „Продължаваме промяната“ (ПП) Асен Василев в ефира на NOVA. Той се изнерви на въпросите на водещата на сутрешния блок Мирослава Иванова относно задържането на Никола Никола-Паскал.

На няколко пъти не пожела да каже защо смята, че името му е въвлечено в аферата с митниците – и непрекъснато повтаряше, че е политическа атака.

„Нямам от какво да се притеснявам относно делото на Никола Николов. Не го познавам въпросното лице. Нямам информация.Единствено в тази насока работихме с правителството на Англия да се направи 100% сканиране на стоките. Ако всичко минава на скенер не зависите от хора на границата.Но правителството на Главчев спря тази инициатива. Получаваме ежеседмични справки от ДАНС, няма нищо за мен. Намесата на името ми е политическа атаки срещу нас. Ако имаше нещо – щеше да е отдавна доказано. Петя Банкова каза, че под натиск е дала показанията. Соня Клисурска също са я натискали. Петя Банкова започна да прави кадрови промени и за две седмици я сготвиха. Пречеше им“, каза Василев.

Попитан откъде има информация, че са дали показания под натиск, той се изнерви на водещата Иванова.

„Всички тези атаки са политически, за да не говорим за важните неща в държавата. Загубихте десет минути ефирно време – вместо да говорим за важните неща си говорим глупости„, заяви изнервеният Василев.

„Как да са глупости?“, попита Иванова. „Глупости са! Не съм викан досега на разпит. Никой не се е обаждал една година по-късно“, допълни той.

Асен Василев е категоричен, че „Продължаваме промяната-Демократична България“ (ПП-ДБ) ще внесе вот на недоверие през септември.

„Всички, които смятат, че това правителство е вредно за България, са добре дошли да подкрепят вота. Правителството бърка в джоба на българския народ. Всеки ден ни струва милиарди.Това правителство изтегли повече дълг отколкото заедно за трите последни години. В момента 4 млрд. се вземат и се дават по абсолютно неясни процедури. Отиваме на нови избори и гражданите решават. Нещата се промениха драматично. Все ни обясняваха, че няма какво да се промени.Ние сме готови да управляваме без ГЕРБ. Винаги има шанс. Това е все едно да кажете, на базата на миналия тираж на тотото – щом не сме спечелили – значи пак няма. Ако искахме да участваме в уговорени мачове – щяхме още да сме в сглобката. Щяха да продължават ротациите. Ние искаме държава, в която няма такива договорки“, каза той.

„Пример е водната криза в Плевен – трябва да се каже, че общината трябваше да подаде ВиК проекти, вместо да инвестира в спортна зала.Всяка община получи средства, за да си реши настоящите проблеми. Плевен получи 50 млн. лева преди две години, но няма подменена нито една тръба.Ако бяха дали 20 млн. за водата – сега нямаше да има проблем. Но кметът реши да строи спортна зала“, каза Василев.