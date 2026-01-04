04.01.2026 | 21:44

Астроложка: Влизаме в перманентна криза, през февруари ще е чудовищна

Вижда Румен Радев на политическия терен през 2027 г.

„Влизаме в перманентна криза, която през февруари вече ще е чудовищна и може да продължи 2–3 десетилетия“, тази прогноза направи пред Нова тв астроложката Силва Дончева.

Според нея резултатът от протестите зависи от „егрегора“ на протестиращите – дали има агресия, духовност и исторически познания. „Не просто искаме честни политици и да живеем добре… не си дошъл на Земята да живееш добре. Дошъл си да изграждаш дух и да служиш на Бог – с вяра и със знание“, смята Дончева.

„Марс започва съвпад в Козирог, което е реформа в старото – ще се сменят лица, правителства, но те ще са от същата група. Могат да дойдат и хора, които са директно под пагон или авторитарен режим“, прогнозира още тя.

Заради „съвпадите“ на планетите предстоят отново ситуации, в които България не може да излъчи правителство. Според Дончева именно тези „съвпади“ трябва да приключат, за да се появят нови лица на политическата сцена.

„Възможно е президентът да влезе в политиката през 2027 г. Сега може би се подготвя, но той е зодия Близнаци – до 20 февруари Сатурн и Нептун са му в много тежка квадратура, което означава възможност и за грешки“, разкрива Дончева, но допълва, че Сатурн в Овен би подкрепил президента в потенциалния му проект.