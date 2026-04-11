Астронавтите от „Артемис II“ се върнаха успешно на Земята (видео)

Капсулата „Орион“ на мисията „Aртемис“ II, която обиколи Луната с четирима астронавти, успешно се завърна на Земята. Тази нощ екипажът премина успешно през земната атмосфера и сутринта се приводниха в Тихия океан край южното крайбрежие на щата Калифорния след близо 10 дни в Космоса.

Така първото пътуване на хора до Луната и обратно от повече от над половин век приключи успешно. Завръщането на Земята беше сред най-критичните части от мисия. „Орион“ навлезе в атмосферата със скорост от 40 000 км в час, която накрая – при удара с водата – падна до 32 км в час.

Капсулата „Орион“ на НАСА, която е с форма, която наподобява на желиран бонбон, и наречена „Интегрити“ (Integrity), се приводни плавно с помощта на няколко парашута в спокойните води край южното крайбрежие на щата Калифорния минути след 17:00 ч. местно време в петък (03:00 ч. българско в събота), с което приключи мисията, която отведе астронавтите по-далеч в Космоса, отколкото някой друг е стигал преди това.

Командирът на мисията Рийд Уайзман съобщи, че той и останалите членовете на екипажа – Кристина Кох, Виктор Глоувър и Джереми Хансен – са „стабилни“ и в добро състояние. „Хюстън. Чуваме ви ясно и отчетливо“, каза Уайзман след проверка на комуникацията с контрола на мисията. „Кацане по учебник“, обяви говорителят на НАСА Дерол Нейл. „Орион“ използва специална техника – „skip entry“ (прескачащо навлизане), за да намали налягането при кацане. При завръщането си към Земята космическият кораб беше подложен на температури близки до половината от температурата на Слънцето. Приводняването, около два часа преди залез слънце, беше излъчвано на живо в интернет от НАСА. „Перфектно кацане за „Интегрити“ и четиримата астронавти“, се казва в коментарът на Роб Навияс минути след кацането. Екипите по спасяването очакваха в готовност приводняването на капсулата, за да извадят екипажа – американските астронавти Рийд Уайзман,Виктор Глоувър и Кристина Кох, както и канадския астронавт Джереми Хансен. Завръщането на екипажа се случи след 13-минутно пламенно навлизане в земната атмосфера, което генерира топлина от триенето, която повишава температурата по външната повърхност на капсулата до около 2760 градуса по Целзий. В пика на напрежението при навлизането в атмосферата интензивната топлина и компресията на въздуха образуваха разпалена обвивка от йонизиран газ, или плазма, която обгърна капсулата, а радиовръзката с екипажа беше прекъсната за минути. Връзката беше възстановена и от носа на свободно падащата капсула се видяха два парашута, които забавиха спускането ѝ до около 25 км/ч, преди „Орион“ да се приводни плавно във водите на Тихия океан.

Orion’s main parachute has deployed. The spacecraft has a system of 11 chutes that will slow it down from around 300 mph to 20 mph for splashdown. Get more updates on the Artemis II blog: https://t.co/7gicm7DWBt pic.twitter.com/ReXHTfkFld — NASA (@NASA) April 11, 2026

Екипите на НАСА и Военноморските сили на САЩ обезопасиха плаващата капсула и помогнаха на четиримата астронавти да излязат от нея и да бъдат закарани на борда на намиращия се наблизо десантен транспортен кораб USS John P. Murtha, за да преминат първоначални медицински прегледи.

Очаква се членовете на екипажа да прекарат нощта на борда на кораба и по-късно днес да бъдат откарани до Хюстън, щата Тексас, където ще се съберат с близките си.

Мисията „Артемис II“ измина общо 694 392 мили, или 1 117 515 километра, след като направи две орбити около Земята и кулминационно прелитане покрай Луната на разстояние от 252 000 мили, или oколо 406 000 км, от земната повърхност. Това беше първият тестов полет от поредицата мисии „Артемис“, чиято цел е да върнат астронавти на повърхността на Луната от 2028 г.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп определи мисията като впечатляваща и набеляза бъдеща цел – Марс. „Поздравления за великолепния и изключително талантлив екипаж на „Артемис 2″. Цялото пътуване беше грандиозно, кацането беше перфектно и като президент на Съединените щати не бих могъл да бъда по-горд“, написа Тръмп в публикация в социалната си мрежа Truth Social.

Той обяви, че с нетърпение очаква да се срещне с екипажа в Белия дом. „Ще го направим отново, а след това – следващата крачка: Марс!“, написа той.