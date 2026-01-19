19.01.2026 | 21:20

Атанас Зафиров: БСП отново има президент

Все още лидерът на БСП вярва, че оставката на Румен Радев ще помогне политиката да се върне към същността й

Все още председателят на БСП Атанас Зафиров коментира оставката на президента Румен Радев.

„Добре дошъл на г-н Румен Радев на парламентарния терен. Вярвам, че това ще помогне политиката да се върне към същностия й център – благото на хората.

БСП отново има Президент – пожелавам успех на г-жа Илияна Йотова!“, завърши Зафиров.

Президентът Румен Радев заяви, че подава оставка по-рано днес.