16.08.2026 | 12:46

Бабата на убийцата Михаела към репортерка: Махай се, че пускам кучето!

Хората в старозагорския квартал „Зора" твърдят, че от много години 17-годишното момиче живее във вход там заедно с майка си

Екипът на телевизия bTV посети селото, в което живее бабата на момичето Михаела Генчева, една от тийнейджърките, обвинена за жестокото убийство на Георги кузев от Кричим. Жената обаче категорично отказала да разговаря с репортерката Владислава Тричкова. Тя дори заплашва, че ще пусне кучето, ако журналистите не напуснат мястото.

Продължава разследването на убийството на 37-годишния Георги Кузев в Пловдив. В деня на варварщината 17-годишното момиче хваща влак от Стара Загора и стига до Пловдив. Именно тя си урежда среща с Георги, като се представя за 15-годишна.

Хората в старозагорския квартал „Зора“ твърдят, че от много години 17-годишното момиче живее във вход там заедно с майка си.

Извън камера съседите казват, че майката на момичето е затворена, рядко общува с тях и обикновено се прибира късно. Относно момичето съседите казват, че не е правила проблеми. Отличавала се с тежък грим и искряща синя коса. Пред камера хората от входа са по-обрани.

„Беше добро момиче, винаги поздравяваше. Сега се промени наскоро. Нормално момиче. Излизаше, дружеше си. Не съм я виждал от много време. На снимките по ТВ я видях. Скандали, напрежение – изобщо“, казва Стоян.

Друг съсед също казва, че момичето не е правило проблеми, не е било конфликтно и не се е събирало с лоша компания. Съседите казват, че след убийството са виждали майката на момичето само един път – в четвъртък, когато съдът гледа на втора инстанция мярката за неотклонение на тийнейджърката. По думите на съседи през последните години 17-годишното момиче понякога е помагало на жена от съседен блок в отглеждането на детето ѝ за по час-два. Съседите разказват още, че бащата на момичето рядко е идвал. Последното му посещение е било само преди дни – в четвъртък, в деня на последното съдебно заседание.

Що се отнася до останалите тийнейджъри, участвали в побоя над Георги Кузев, само една съседка е казала, че е виждала едно от момчетата в района. Всички останали са заявили, че не разпознават никого от тях.