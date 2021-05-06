Бабикян: Вчера човек разказа как се ”задоволява” премиер, днес медиите разказват как ”агнетата придобиват коричка”

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"При кого ходи за подкрепа Бербатов?", попита Лечков в студиото на "Тази сутрин"

Премиерът на европейска държава получава за рождения си ден кюлчета злато от крупни бизнесмени и ”забавлява” гостите си от политиката и бизнеса с клипче с изнасилване на бизнесмен в затвора