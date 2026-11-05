05.11.2026 | 11:09

Българин чака наследство от Йоргос Мазонакис!

Не знам дали е писал завещание, каза Боб Димитров

Българинът Боб Димитров чака наследство от покойния си приятел – поп звездата Йоргос Мазонакис.

48-годишният пловдивчанин е хореограф по професия и от 5 г. работи заедно с певеца, а са приятели от 15 г., когато е въртял заведение в Гърция. След неочакваната му смърт той е получил 2500 съобщения. „Йоргос беляза живота ми и отсъствието му е нещо, което все още ми е трудно да осъзная“, казва Боб.

Пари

В публикация на Greek City Times от 6 октомври се поставя въпросът дали сред евентуалните наследници няма да се окаже именно Боб Димитров. В дома му във Вула е открит сейф, иззет от властите във връзка с разследването, но не е известно какво е съдържал. Появиха се предположения, че сред вещите и документите в него може да има собственоръчно написано завещание. „Не знам дали има завещание“, каза пред ANT1 Боб Димитров. На 31 октомври българинът даде емоционално интервю за предаването „For You“ по гръцката телевизия с водеща Фай Скорда. Той разказа за приятелството си с Мазонакис, за последния период от живота му и за сложните отношения със семейството му.

Имоти

„Всички пари, които Йоргос Мазонакис е спечелил, са негови“, казва Боб. По думите му отношенията между певеца и неговите роднини са личен въпрос, който не трябва да бъде превръщан в повод за публични нападки. Той заяви, че според него истинското наследство на Йоргос Мазонакис няма нищо общо с банкови сметки, имоти или пари. „Йоргос искаше да живее. Най-голямото завещание е любовта на хората. Разгневява ме, че писаха, че е умрял без пари“, казва танцьорът. Като пример за щедростта му разказа, че когато посещавал неговото заведение, певецът оставял по 50 евро бакшиш на всеки служител.

Война

Какви са били отношенията на Мазонакис със семейството му?

В интервюто Боб засегна и напрежението между изпълнителя и неговите близки. Българинът обаче не пожела да се включва в споровете за вината и отговорността на отделните членове на семейството. Той припомни, че сестрата на певеца Васо дълги години е била важна част от живота му. Според Димитров обществеността няма основание да съди за цялата история на техните отношения само въз основа на събитията от последния период. Той призова да се проявява повече уважение към личните въпроси на семейството.