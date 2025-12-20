20.12.2025 | 12:55

Български бизнесмен, арестуван от емиграционните власти, умира в частен затвор в САЩ при ужасни условия

''Отнасяха се грубо… като към убиец''. 29-тата смърт в ареста на ICE от встъпването в длъжност на Тръмп

Ненко Ганчев, 56 г., живял в Чикаго 30 години, е починал в понеделник в частния затвор North Lake Correctional Facility в Балдуин, щата Мичиган, където се държат задържани от миграционните служби (ICE).

След няколко запитвания от екипа I-Team на ABC7, публикувано онлайн изявление на Министерството за вътрешна сигурност (DHS) гласи, че смъртта на Ганчев „вероятно е от естествени причини“, но „официалната причина все още се разследва“.

Семейството и приятели на Ганчев обаче казват пред I-Team, че възникват все повече въпроси за влошеното му здраве през последните месеци, докато е бил задържан в North Lake, както и за случилото се в деня на смъртта му.

„Искам хората да знаят какво се случи с него — човек, който живя тук 30 години, работеше усилено, плащаше данъци, а те се отнесоха с него като с животно“, казва съпругата на Ганчев, американска гражданка, която помолила името ѝ да не се публикува от страх от репресии. „Отнасяха се грубо… като към убиец.“

Конгресменката от Чикаго Делия Рамирес призова за „незабавно и прозрачно разследване на обстоятелствата около смъртта на г-н Ганчев, включително проверка на твърдения на други задържани, че той е поискал медицинска помощ и не я е получил навреме“. „Знаем за поне 30 смъртни случая в центровете за задържане на ICE тази година — правейки 2025 г. най-смъртоносната за имигранти под грижата на ICE,“ добавя Рамирес в онлайн изявление.

Ганчев е сред стотиците, които федерален съдия в Чикаго разпореди миналия месец да бъдат освободени под гаранция, след като задържането му без заповед е било отбелязано като евентуално нарушение на споразумението Castañon Nava. В съдебни документи федералните власти посочват, че освобождаването му не е считано за висок риск за обществената безопасност.

Съпругата му казва, че това решение е вдъхнало надежда той да бъде пуснат и да получи допълнително лечение, тъй като е диабетик. Когато обаче разпореждането е блокирано от Апелативния съд на Седми окръг, Ганчев е изправен пред труден избор: доброволно напускане към България или оставане в ареста, с надежда по-късно да получи гаранция. „Казах му: ‘Ти решаваш, но моля те, не ме оставяй сама’,“ споделя съпругата. „Той плащаше данъци през цялото време, не е престъпник. Защо се отнасят така?“

Затворът North Lake се управлява от GEO Group, една от най-големите частни затворнически компании в САЩ, и по договор с ICE е най-големият център за задържане на агенцията в Средния запад (до 1800 души, мъже и жени, „изключително за ICE“). Според договорни записи обектът е нает да държи хора, арестувани в района на Чикаго, тъй като законите на Илинойс забраняват използването на частни затвори и щатски/окръжни съоръжения за нуждите на имиграционното задържане. GEO Group насочи всички въпроси към ICE и не отговори по същество.

Семейството разказва, че Ганчев пристига в Чикаго преди 30 години със студентска виза, по-късно получава разрешение за работа и от 2008 г. има собствена транспортна компания. Женен е от 2017 г.; бил е в процес на кандидатстване за зелена карта по брак. Съпругата твърди, че ICE го арестуват на 23 септември, когато се явява на интервю за зелената карта в офиса на USCIS в Чикаго. Тя казва, че агентите сякаш са го чакали.

Починал е на 16 декември — деня, в който семейството е трябвало да отбележи осмата си годишнина от брака. „Животът ни беше хубав. Това е много трудно за мен,“ казва съпругата. Близка приятелка „Анна“ (пожелала анонимност) допълва: „Той беше прекрасен човек, много кротък, добронамерен, смешен, винаги готов да помогне.“

Въпроси около медицинските грижи

Съпругата и приятели разказват, че от ареста насам Ганчев се оплаквал по телефона от влошено здраве. Той е страдал от диабет тип 2 и твърдял, че не му е осигурена подходяща диета. „Нямаше специално хранене,“ казва Анна. „Храната не му стигаше, затова изпращахме пари за лавката.“ По думите ѝ стресът сам по себе си може да влоши кръвната захар.

В понеделник вечер съпругата се обезпокоила, когато не получила обичайното обаждане. Проверка в уебсайта на ICE показала, че той е „освободен“. На следващата сутрин обаче била уведомена от Българското посолство, че мъжът ѝ е починал в затвора на ICE. Оттогава не е получила повече подробности.

В изявление ICE пише, че „според първоначалните доклади Ганчев е бил намерен в безсъзнание на пода на килията си при рутинни проверки. Медицинският персонал е оказал първа помощ и е извикал спешна помощ; лекар е констатирал смъртта.“ Посолството е предало писмо от действащия директор на ERO–Детройт с уверение, че ще се свържат за повече информация и предаване на вещите. До петък обаче семейството не е получило обаждане нито от ICE/GEO Group, нито от съдебната медицина.

Говорител на регионалната служба на съдебния лекар е посочил, че причината и начинът на смърт се съобщават след сертифициране и комуникацията минава през федералната институция. Местен погребален директор е информирал I-Team, че е извършена аутопсия в Big Rapids Morgue и останките ще бъдат кремирани по желание на семейството.

Michigan Immigrant Rights Center заяви, че смъртта можела да бъде предотвратена и отразява по-широк проблем. В писмено изявление се казва, че това е 29-тата смърт в ареста на ICE от встъпването в длъжност на Тръмп — „рекорден брой в рамките на календарна година от 2006 г. насам“. Говорител на DHS нарече всички твърдения за лошо отношение в съоръженията на ICE „неверни“.

Минало в Чикаго

В публикуваното от ICE изявление Ганчев е наречен „престъпник“, но съдебни записи показват, че въпреки предишни арести от полицията в Чикаго, той не е бил обвиняван в тежки престъпления, а само в пътни нарушения. Притежавал е фирма „J&D Boys“ и недвижими имоти; според приятели е бил сред най-работливите хора в общността. „Искаше много да стане американски гражданин. Беше женен за американска гражданка,“ казва Анна.

По данни на ICE, Ганчев е получил статут на законен постоянно пребиваващ (LPR) през май 2005 г. През май 2008 г. е арестуван от полицията в Park Ridge за шофиране в нетрезво състояние; не е ясно как е приключил случаят. През 2009 г. USCIS е отнела LPR статута му, а през 2023 г. имиграционен съдия е постановил извеждането му в България — заповедта, довела до ареста му през септември при явяването му за интервю за зелена карта.

„Той се опитваше да направи всичко по правилата,“ казва Анна. „Дано тази история спаси нечий живот — някой друг да получи гаранция и да излезе, за да се лекува.“ Съпругата на Ганчев се надява разказът за мъжа ѝ да доведе до по-добри условия за задържаните от ICE в цялата страна.