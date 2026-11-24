24.11.2026 | 21:11

Българският „черен петък“ се превръща в капан: Разкриха 13 схеми, с които измъкват парите ни

Магазини фантоми изчезват след събрани поръчки, известни марки се продават през фалшиви сайтове, а клиенти получават евтини имитации вместо платените стоки

Плащаш за маркова стока, получаваш евтина имитация. Поръчваш от онлайн магазин, който след няколко дни изчезва заедно с парите ти. Или попадаш на примамливо намаление, което се оказва добре подготвена измама. Това са част от 13-те капана, за които Комисията за защита на потребителите предупреди само три дни преди Черния петък на 27 ноември. Сигналите за некоректни търговци вече са в институцията, а по част от случаите се работи съвместно с полицията.

Една от най-опасните схеми е свързана с така наречените търговци фантоми. Те създават онлайн магазини или страници в социалните мрежи, рекламират стоки на изгодни цени и приемат поръчки. След като съберат достатъчно пари от клиентите, прекратяват дейността си и изчезват от интернет. Купувачите остават без поръчаните продукти и без надежден контакт с продавача.

Друг капан са сайтовете, които изглеждат почти като официалните страници на известни търговски марки. Имитирани лога, снимки на оригинални продукти и примамливи цени създават впечатлението за истински магазин. За реклама понякога се поставят и снимки на популярни личности без тяхното знание. Клиентът трудно разбира, че отсреща стои напълно различен търговец.

КЗП предупреждава и за магазини, които се представят за европейски, но продават стоки от държави извън Европейския съюз. Част от предлаганите продукти са имитации на известни марки, а действителният продавач не е регистриран в ЕС. Това създава допълнителни затруднения, когато купувачът поиска да върне стоката или да потърси правата си.

Особено внимание заслужават рекламите, които притискат хората да купуват веднага. На екрана се появява часовник, който отброява последните секунди до края на промоцията. До него пише „Остават само две бройки“ или „Офертата изтича след пет минути“. Според КЗП подобни послания често създават изкуствено усещане за спешност. Целта е клиентът да плати, преди да сравни цените и да провери търговеца.

Не по-малък е рискът от разминаване между снимката и доставената стока. Потребители поръчват определен модел, качество или марка, но получават продукт от по-нисък клас. Други чакат доставките си месец, два или повече. Когато поискат връщане на парите, търговецът започва да поставя условия или да начислява високи разходи за международна доставка.

Комисията отчита и неправомерни откази за приемане на рекламации. Клиенти срещат затруднения при връщане на дрехи с неподходящ размер, дефектни уреди или стоки, които не отговарят на обещаното качество. При някои международни доставки разходите за обратното изпращане са толкова високи, че купувачите се отказват да търсят парите си.

Проблемът с измислените отстъпки вече доведе до конкретни санкции. На 18 ноември „Флагман.бг“ съобщи за търговска верига, глобена с 25 хил. евро, след като инспектори на КЗП проверили седем артикула. Всички били рекламирани като намалени, но ценовата им история показала, че месец по-рано стрували същото. При други проверки комисията установи разминавания между цената на етикета и сумата, която клиентът плаща на касата.

Сред установените рискове са и агресивните продажби на възрастни хора и потребители със здравословни проблеми. При организирани презентации, томболи и демонстрации на матраци, домакински уреди или медицински изделия участниците понякога са подлагани на психологически натиск. От тях се иска да подпишат договор или да платят веднага, без достатъчно време да преценят условията.

Най-важната проверка преди онлайн покупка е кой стои зад магазина. КЗП съветва потребителите да потърсят действителен адрес, телефон, данни за фирмата и отрицателни отзиви от други клиенти. Особено подозрително е искането парите да бъдат преведени по лична банкова сметка или по сметка с титуляр, различен от името на търговеца.

Инспекторите напомнят и правилото за обявяване на намаленията. Старата цена, от която се изчислява отстъпката, трябва да е най-ниската цена, прилагана от търговеца през период от поне 30 дни преди промоцията. Така търговецът няма право да вдигне цената непосредствено преди Черния петък и след това да представи връщането ѝ на предишното ниво като голямо намаление.

Проверките на КЗП в търговските обекти и онлайн магазините вече са в ход. Потребителите, които установят подвеждаща цена, отказана рекламация или съмнителна интернет продажба, могат да подадат жалба до комисията, като приложат документи за плащането, кореспонденция с продавача и снимки на рекламираната оферта.