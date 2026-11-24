24.11.2026 | 20:00

ЕК ще глоби България заради свръхдефицита

Финансовото министерство прехвърли на опозицията вината за наказанието

Европейската комисия (ЕК) препоръча на България да бъде наложена глоба за неизпълнение на препоръките по процедурата за бюджетен свръхдефицит за 2026 година. Препоръката е част от докладите на ЕК за есенния семестър и беше обявена от еврокомисаря по икономика и производителност Валдис Домбровскис.

Еврокомисията отчита, че предприетите действия в отговор на препоръките за коригиране на свръхдефицита не са достатъчни. Според разчетите на еврокомисията дефицитът се отклонява от поставените ограничения с 2,3%.

Препоръката е България да бъде глобена с 0,02% от БВП заради недостатъчните мерки за овладяване на бюджетния дефицит, съобщава БНТ.

Решението ще бъде взето от Европейския съвет на финансовите министри на 11 декември.

Същевременно ЕК отбелязва, че заложените в проектобюджета мерки за консолидация на публичните финанси, обявени от българските власти, биха допринесли за преодоляване на прекомерния бюджетен дефицит.

В доклада си за механизма за предупреждение ЕК посочва пет държави, за които през първата половина на 2027 г. ще бъдат извършени задълбочени прегледи с цел да се установи дали са налице макроикономически дисбаланси, изискващи допълнителни мерки. Това са Унгария, Италия и Словакия, при които дисбаланси бяха установени и в предходния годишен цикъл, Румъния, където бяха отчетени прекомерни дисбаланси, и България.

За България Европейската комисия посочва няколко риска – нарастващ дефицит по текущата сметка, бързо влошаване на ценовата конкурентоспособност и силно поскъпване на жилищата, съчетано със значително нарастване на задлъжнялостта на домакинствата.

Бюджетният план за 2027 г. крие риск от засилване на процедурата по свръхдефицит, стана ясно в началото на ноември.

България официално влезе в процедура по прекомерен дефицит след решение на Съвета на ЕК от 10 юли 2026 г. Според правилата в тази ситуация, след като държава влезе в процедура по свръхдефицит, Съветът на ЕК препоръчва начини за коригиране на ситуацията, в които може да има коригиращ бюджетен план, представен в числово изражение, и краен срок. Такива бяха предоставени за България, която имаше срок до 15 октомври да предостави необходимите мерки, с които да гарантира, че номиналният кумулативен темп на растеж на нетните разходи няма да надвиши 4,2% през 2026 г., 7,7% през 2027 г. и 11,4% през 2028 г., както и 15% през 2029 г.

Ако това не се случи или страната членка не се съобрази с препоръките, са възможни санкции, включително глоба в размер до 0,05% от БВП за предходната година. Глобата се плаща на всеки шест месеца, докато Съветът не прецени, че съответната държава е предприела ефективни действия. Ако страната в процедура по свръхдефицит не изпълнява задълженията си, Съветът има право да засили санкциите.

Днешната оценка на ЕК е пряк резултат от натрупаните системни проблеми и политическата криза през последните години, за които споделена отговорност носят всички политически сили, заявиха малко по-късно от Министерството на финансите в разпространена до медиите позиция.

Сред причините за тази ситуация от министерството посочват изкривената изходна база, както и политическата блокада и закъснелият бюджет, поради което необходимата фискална корекция не може да бъде осъществена в пълен размер в рамките на 2026 година.

В позицията се припомня, че правителството е предприело действия за оздравяване на публичните финанси, като с предложения бюджет за 2027 г. стартира ясна програма за постепенна фискална консолидация, с която дефицитът на сектор „Държавно управление“ трябва да намалее от около 5,0% от БВП през 2026 г. до 4,2% през 2027 г.

Допълва се също, че добрата прогноза на ЕК за следващата година е доказателство, че курсът е правилен.

Подобна санкция няма отношение и отражение върху Петото плащане по Плана за възстановяване и устойчивост и не се очаква да блокира средствата по европейски фондове, подчертават още от министерството.