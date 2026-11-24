Европейската комисия (ЕК) препоръча на България да бъде наложена глоба за неизпълнение на препоръките по процедурата за бюджетен свръхдефицит за 2026 година. Препоръката е част от докладите на ЕК за есенния семестър и беше обявена от еврокомисаря по икономика и производителност Валдис Домбровскис.
Еврокомисията отчита, че предприетите действия в отговор на препоръките за коригиране на свръхдефицита не са достатъчни. Според разчетите на еврокомисията дефицитът се отклонява от поставените ограничения с 2,3%.
Препоръката е България да бъде глобена с 0,02% от БВП заради недостатъчните мерки за овладяване на бюджетния дефицит, съобщава БНТ.
Решението ще бъде взето от Европейския съвет на финансовите министри на 11 декември.
Същевременно ЕК отбелязва, че заложените в проектобюджета мерки за консолидация на публичните финанси, обявени от българските власти, биха допринесли за преодоляване на прекомерния бюджетен дефицит.
В доклада си за механизма за предупреждение ЕК посочва пет държави, за които през първата половина на 2027 г. ще бъдат извършени задълбочени прегледи с цел да се установи дали са налице макроикономически дисбаланси, изискващи допълнителни мерки. Това са Унгария, Италия и Словакия, при които дисбаланси бяха установени и в предходния годишен цикъл, Румъния, където бяха отчетени прекомерни дисбаланси, и България.
За България Европейската комисия посочва няколко риска – нарастващ дефицит по текущата сметка, бързо влошаване на ценовата конкурентоспособност и силно поскъпване на жилищата, съчетано със значително нарастване на задлъжнялостта на домакинствата.
Бюджетният план за 2027 г. крие риск от засилване на процедурата по свръхдефицит, стана ясно в началото на ноември.
България официално влезе в процедура по прекомерен дефицит след решение на Съвета на ЕК от 10 юли 2026 г. Според правилата в тази ситуация, след като държава влезе в процедура по свръхдефицит, Съветът на ЕК препоръчва начини за коригиране на ситуацията, в които може да има коригиращ бюджетен план, представен в числово изражение, и краен срок. Такива бяха предоставени за България, която имаше срок до 15 октомври да предостави необходимите мерки, с които да гарантира, че номиналният кумулативен темп на растеж на нетните разходи няма да надвиши 4,2% през 2026 г., 7,7% през 2027 г. и 11,4% през 2028 г., както и 15% през 2029 г.
Ако това не се случи или страната членка не се съобрази с препоръките, са възможни санкции, включително глоба в размер до 0,05% от БВП за предходната година. Глобата се плаща на всеки шест месеца, докато Съветът не прецени, че съответната държава е предприела ефективни действия. Ако страната в процедура по свръхдефицит не изпълнява задълженията си, Съветът има право да засили санкциите.
Днешната оценка на ЕК е пряк резултат от натрупаните системни проблеми и политическата криза през последните години, за които споделена отговорност носят всички политически сили, заявиха малко по-късно от Министерството на финансите в разпространена до медиите позиция.
Сред причините за тази ситуация от министерството посочват изкривената изходна база, както и политическата блокада и закъснелият бюджет, поради което необходимата фискална корекция не може да бъде осъществена в пълен размер в рамките на 2026 година.
В позицията се припомня, че правителството е предприело действия за оздравяване на публичните финанси, като с предложения бюджет за 2027 г. стартира ясна програма за постепенна фискална консолидация, с която дефицитът на сектор „Държавно управление“ трябва да намалее от около 5,0% от БВП през 2026 г. до 4,2% през 2027 г.
Допълва се също, че добрата прогноза на ЕК за следващата година е доказателство, че курсът е правилен.
Подобна санкция няма отношение и отражение върху Петото плащане по Плана за възстановяване и устойчивост и не се очаква да блокира средствата по европейски фондове, подчертават още от министерството.
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