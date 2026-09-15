15.09.2026 | 10:10
Бандити разбиха банков клон в София и атакуваха два банкомата
СДВР разследва взлома на офис на бул. „Монтевидео“ в „Овча купел“, още не е ясно дали липсват пари

Неизвестни извършители са проникнали с взлом в банков клон в столичния квартал „Овча купел“ и са се насочили към два банкомата, потвърдиха от СДВР. Инцидентът е станал в офис на бул. „Монтевидео“, където при огледа полицаите са установили следи от намеса в устройствата. На място са изпратени екипи на столичната полиция, които изясняват обстоятелствата около проникването.

По първоначалните данни нападателите са разбили стъкло на банковия офис, след което са влезли в помещението. След проникването те са получили достъп до зоната с банкоматите и са предприели действия спрямо две устройства. Засега няма официално потвърждение дали от тях е извадена наличност или какъв е размерът на евентуално откраднатата сума.

Разследващите извършват оглед и събират информация, която да помогне за установяването на извършителите. Проверява се начинът, по който е преодоляна защитата на банковия обект, както и дали камерите в района са заснели движението на нападателите преди и след взлома. Предстои да бъде изяснено и дали са нанесени други материални щети в офиса.

Случаят е поредният, при който банково устройство става обект на престъпно посегателство. През юли Флагман.бг съобщи за атака срещу банков клон във Вълчедръм, при която извършител се опитал да изтръгне банкомат с автомобил.

В София „Овча купел“ също е попадал във фокуса на полицейски разследвания по различни случаи. Флагман.бг вече е писал за сигнали за престъпност в района и действия на столичната полиция.

Към този момент разследването продължава, а СДВР трябва да установи както самоличността на извършителите, така и дали атаката срещу двата банкомата е довела до реална кражба на пари. Данни за задържани лица или конкретен размер на щетите не са съобщени.

оставете коментар

МИГNews.info не носи отговорност за коментарите на потребителите.
Коментарите подлежат на модериране.
Правилата за коментиране