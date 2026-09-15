15.09.2026 | 10:10

Бандити разбиха банков клон в София и атакуваха два банкомата

СДВР разследва взлома на офис на бул. „Монтевидео“ в „Овча купел“, още не е ясно дали липсват пари

Неизвестни извършители са проникнали с взлом в банков клон в столичния квартал „Овча купел“ и са се насочили към два банкомата, потвърдиха от СДВР. Инцидентът е станал в офис на бул. „Монтевидео“, където при огледа полицаите са установили следи от намеса в устройствата. На място са изпратени екипи на столичната полиция, които изясняват обстоятелствата около проникването.

По първоначалните данни нападателите са разбили стъкло на банковия офис, след което са влезли в помещението. След проникването те са получили достъп до зоната с банкоматите и са предприели действия спрямо две устройства. Засега няма официално потвърждение дали от тях е извадена наличност или какъв е размерът на евентуално откраднатата сума.

Разследващите извършват оглед и събират информация, която да помогне за установяването на извършителите. Проверява се начинът, по който е преодоляна защитата на банковия обект, както и дали камерите в района са заснели движението на нападателите преди и след взлома. Предстои да бъде изяснено и дали са нанесени други материални щети в офиса.

Случаят е поредният, при който банково устройство става обект на престъпно посегателство. През юли Флагман.бг съобщи за атака срещу банков клон във Вълчедръм, при която извършител се опитал да изтръгне банкомат с автомобил.

В София „Овча купел“ също е попадал във фокуса на полицейски разследвания по различни случаи. Флагман.бг вече е писал за сигнали за престъпност в района и действия на столичната полиция.

Към този момент разследването продължава, а СДВР трябва да установи както самоличността на извършителите, така и дали атаката срещу двата банкомата е довела до реална кражба на пари. Данни за задържани лица или конкретен размер на щетите не са съобщени.