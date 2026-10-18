18.10.2026 | 19:52

Банкер от БНБ: Защо се вдигат заплатите на учителите, като учениците ни са неграмотни?

Вместо нови данъци, НАП да събира просрочените милиарди, съветва членът на УС на БНБ

Сипят се критики към бюджетния план за 2027 г., който правителството изпрати за коментари в Брюксел, и забележките не идват само от опозицията. Има много неща, които трябва да бъдат променени и подобрени, категоричен е Любомир Каримански, член на управителния съвет на БНБ.

„Никъде в плана, изпратен до ЕК, не се споменават мерки във връзка с просрочените задължения към НАП. Става дума за огромни суми, които се трупат всяка година, а НАП не може да навакса да ги събере. Тук трябва да има точно и ясно разписан план как да се увеличи събираемостта. Могат да влизат повече от 800 милиона евро“, коментира Каримански по БНТ.

Цитираното число е сумата, която кабинетът „Радев“ иска да събере чрез въвеждане на данък „свръхпечалба“ за банките, застрахователите, телекомите, търговските вериги, фирмите за бързи кредити и обменните бюра. От години се струпат милиардни просрочените задължения към бюджета – от данъци, такси, осигуровки, глоби и др. И тъй като остават дълго несъбрани, немалка част се отписват поради изтекла давност, което е щета за хазната.

Банкерът отбеляза, че планът, който бе публикуван на сайта на Министерството на финансите, не дава ясна представа за целия бюджет. „Той не съдържа същото ниво на подробност като държавния бюджет, в който са разписани средствата за отделните първостепенни разпоредители с бюджет. Знаем общите параметри за отбраната, но не разполагаме с конкретика за всички отделни разходи. Подобна е ситуацията и в останалите сектори“, поясни Каримански.

Той подчерта, че ЕК очаква от България да противодейства на високия дефицит с мерки за намаляване на публичните разходи: „Особено тези, които са в сектори като сигурност и отбрана, от гледна точка на заплатите и на възнагражденията, от гледна точка на заложените в миналото автоматизми. В плана не се споменава, че тези автоматизми ще бъдат отменени в новия бюджета“.

Представителят на БНБ смята, че липсва оценка на ефективността на публичния сектор, дали предлага добри услуги на гражданите. „Слушам сега, че ще повишават заплатите на учителите. А каква е ефективността от преподаването? Какъв ефект сме постигнали, като им вдигаме заплатите всяка година, при положение, че PISA и всички други тестове казват, че български ученици са на едно от последните места от гледна точка на функционална грамотност“, критикува Любомир Каримански.

Според него прогнозите за над 5% бюджетен дефицит в края на годината са силно преувеличени. Към август е горе-долу около 2,8% и няма как резултатът да се удвои – най-вече защото няма да бъдат изпълнени заложените публични инвестиции, категоричен е банкерът.