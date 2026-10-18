18.10.2026 | 19:04

Спряха поръчки за над 350 млн. евро в НКЖИ

Прекратени са други 20 млн. евро

Обществени поръчки за над 350 милиона евро в Национална компания „Железопътна инфраструктура“ (НКЖИ) са спрени, съобщи министърът на транспорта Георги Пеев пред Нова телевизия.

Отделно са прекратени договори за над 20 млн. евро на НКЖИ, допълни той.

Причините за прекратяване на процедурите са, че за тях не е имало осигурено финансиране, условията са били такива, че водят само до един кандидат, прогнозна стойност на обществената поръчка не е била пределна и се пчелеят на по-високи цени,посочи Георги Пеев.

Той съобщи още, че в БДЖ също има процедури с нарушения. Те са свързани с покупката на подвижен състав, каза транспортният министър. Той посочи, че едно от нарушенията е свързано с промяна в условията по договора след подписването му.

Тези процедури се проверяват от европейската служба за борба с измамите – ОЛАФ, каза Георги Пеев.