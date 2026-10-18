18.10.2026 | 19:18

Ратко Младич е бил много по-болен от Петричкия Ескобар

Управляващите не искат да назоват източника на заплахата за националната ни сигурност, заяви Ивайло Мирчев

“Цялата кампания на г-жа Йотова минава през лъжи и разделения. Най-голямата лъжа е за помилвания от нея наркопласьор”, заяви съпредседателят на “Да, България” Ивайло Мирчев в предаването “На фокус с Лора Крумова” по Нова тв.

По думите му, настоящият президент и кандидат за президент през цялото време се уповава на заключенията на медицинската комисия по повод на помилвания от нея като вицепрезидент Огнян Атанасов, известен като Петричкия Ескобар. “Медицинската комисия обаче не казва никъде и не дава препоръка този човек да бъде помилван, тази препоръка се дава от комисията по помилванията към президента. “Надежда Йорданова изпрати сигнал до прокуратурата, поискахме тези документи, не ни бяха предоставени, снабдихме се с тези документи по друг начин”, каза Мирчев. И добави, че ги е сравнявал с епикризата на командира на босненската сръбска армия ген. Ратко Младич, който бе осъден на доживотен затвор и почина на 83-годишна възраст през август. “Младич е бил много по-болен от наркотрафиканта, който Йотова помилва. Защо след всички тези заключения тя го помилва, а не го остави в болницата да се лекува, без да го помилва”, попита партийният лидер и добави, че Надежда Йорданова е сезирала прокуратурата по случая.

Той обвини правителството, че се снишава пред руските заплахи срещу националната ни сигурност. Според него то знае истината както за корабите, ударени от дронове в Черно море, така и за палежа на антени на Старлинк край София, за което първа съобщи “Демократична България”. Докато при последната атака срещу “Старлинк” литовският премиер директно е казал, че това е част от руската хибридна атака. В същото време България не се разграничи от позицията на Европейския съвет. “Да не се окаже, че атаката в Черно море е от остров Мадагаскар. Посланик Митрофанова каза, че можело да е трета страна, коя е тая трета страна? В Черно море нито Украйна ще атакува собствени кораби, пренасящи зърно, нито Русия ще удря собствените танкери”, каза Ивайло Мирчев.

Той припомни, че ДБ поиска на Консултативния съвет по национална сигурност при президента да бъде изпратена нота на Русия и да бъде поискан ангажимент тя да не атакува никакви търговски кораби в икономическата ни зона. “Йотова и Радев отказаха, защото нямало доказателства, че ударите са от Русия. Втората ни точка, тъй като не ние сме войнстващите, поискахме веднага спиране на военните действия и старт на мирните преговори. Йотова каза – а, не, без, ултиматуми. Това е позицията на Лавров от ООН”, каза Мирчев. И напомни, че изявлението на 51 страни, вкл. България, огласено по време на Общото събрание на ООН, е незабавно спиране на огъня и започване на мирни преговори. Но, по думите му, президентът Йотова не иска спиране на огъня, а продължаване на военните действия, през което време да се преговаря, което е позицията на руския външен министър Сергей Лавров.

Съпредседателят на “Да, България” похвали правителството, въпреки че военният министър Стоянов се изнерви, че е приело ден по-късно всички предложения на ДБ от мерките за черноморски щит, включващи допълнителни способности за радиолокация, изтребители и хеликоптери. “Хубавото е, че правителството се съобрази с това, ден след нашето изявление те преповториха всичко, което сме казали. В тежката ситуация няма значение кой го е предложил първи, всички политици трябва да защитаваме националната сигурност”, каза Ивайло Мирчев.

Той обясни неадекватните действия и снишаването на управляващите като резултат от неспособността да назоват източника на заплахата. “Не може да извървиш правилните стъпки, без да започнеш с това, откъде идва проблемът. Атаките по “Емко”, Старлинк и корабите в Черно море са от едно и също място. Трябва да е ясно от кого се пазим – от Русия, от Мадагаскар или от другаде. Много хора се страхуват, има такъв манталитет у нас, и казват – дайте да се снишим. Първите кораби ги удариха на 200 км от брега – снишихме се, втория път – на 2 км от нашите води. Путин много обича да удря тези, които се снишават”, каза Ивайло Мирчев. И предупреди, че Путин няма да спре да води война само в Украйна, той воюва срещу целия цивилизован свят.

Мирчев изтъкна, че българският премиер Румен Радев е единственият в ЕС, който одобри сделката на Тръмп с Русия за дизела. А Тръмп, по думите му, се е опитвал да намери изкупителна жертва за ръста на цените на горивата в САЩ в лицето на Зеленски. Но цените на дизела и петрола сега са по-високи отколкото преди сделката, а количествата по нея стигат за 2 часа световно потребление.

Партийният лидер упрекна управляващите, че не се справят с цените на горивата у нас и не приемат предложението на ДБ за компенсация от 20 евроцента на литър. А този подход е бил приложен вече в Германия и Гърция. И напомни, че в новия бюджет правителството не пипа свръхпечалбите на “Лукойл” и петролния сектор, докато цените на дизела у нас, ако не броим акцизът и ддс, са сред най-високите в ЕС.