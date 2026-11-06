Бащата на херцогиня Меган е арестуван във Флорида

Бащата на херцогинята на Съсекс, с когото тя не поддържа връзка – Томас Маркъл е арестуван от ФБР заради предполагаемо притежание на детска порнография, разкриват британските медии.

Федерални агенти предприеха акция в дома за възрастни хора „Маравида“ (Maravida Senior Living) в Лейкланд, Флорида, където живее 82-годишният мъж. Това се случи, след като през последните седмици на места, свързани с Маркъл във Филипините и Мексико, бяха открити големи количества непристойни материали.

Съобщва се също, че Маркъл е арестуван за притежание на материали, съдържащи сексуално насилие над деца.

Арестът на американска земя идва само дни след като медиите сигнализира на федералните власти за открит склад с детска порнография – в помещение, наето от него близо до предишния му дом в Розарито, Мексико.

Отделно от това, полицията във Филипините също е „много близо“ до повдигането на официални обвинения срещу Маркъл, след като миналия месец в бившия му дом там бяха открити изображения, свързани със сексуално насилие над деца.

След като прекара години в чужбина, Маркъл, който се придвижва с инвалидна количка, след като миналата година кракът му бе ампутиран във Филипините, се премести във Флорида през пролетта.

Непосредствено преди ареста си той се беше настанил в дом за възрастни хора, специализиран в грижи за пациенти с деменция; месечният престой там струва приблизително 3900 долара.

Международното разследване срещу бащата на Меган Маркъл започна, след като в две държави, където той е прекарал голяма част от времето си след пенсиониране, бяха открити материали, съдържащи детска порнография.

Синът на Маркъл, 60-годишният Томас Маркъл-младши, твърди, че е открил една колекция от материали в дома, който преди са споделяли в Себу, Филипините. Той също така заявява, че е информирал ФБР за местоположението на две складови помещения в Лос Анджелис.

„Страх ме е дори да си помисля какво може да открие ФБР, особено предвид това, което вече беше намерено във Филипините и Мексико“, сподели Маркъл-младши пред вестник The Sun.

В драматично развитие на ситуацията, през уикенда мексиканската полиция извърши обиск в складово помещение в Росарито само ден след като Daily Mail сигнализира на ФБР за откритието.

Служители на Националната гвардия (Guardia Nacional), които се представиха като разследващи престъпления, свързани със сексуално насилие, бяха забелязани да влизат в помещението с размери около 1,5 на 3 метра разположено на три мили от бившия дом на Маркъл в мексиканския крайбрежен курорт.

Екипът, включващ експерти по компютърна криминалистика, разследващ местопрестъпления и представители на прокуратурата на щата Долна Калифорния (Baja), беше видян да наднича вътре с фенерче и да рови из захабени кашони.

Копие от заповедта за обиск показва, че съдия е разрешил на разследващите да търсят „доказателства, представляващи материали за сексуално насилие над деца“, както и доказателства за „евентуално извършване на престъпление, свързано с трафик на хора в утежнена форма“.

По думите на източник, екипът е описал и иззел различни предмети, включително компютър, флаш памети, VHS касети и купчина списания, след което е затворил и запечатал помещението с официално уведомление за изземване.