Бивш евродепутат от ГЕРБ: Всеки, който е против бюджета на правителството, е за Кремъл
"Има евро - има европейска България. Няма евро - има проруска България", пише Александър Йорданов

Има евро – има европейска България. Няма евро – има проруска България. А що се отнася до бюджета и протестите срещу него, там също всичко е ясно. Всеки, който е против бюджета на правителството, е за Кремъл. И обратно. Всеки, който подкрепя бюджета е за европейска България. Това написа във Фейсбук бившият евродепутат от ГЕРБ/СДС Александър Йорданов.

За мен тази вечер бе удоволствие да се убедя за сетен път, че в лицето на г-жа Теменужка Петкова страната ни има достоен, умен и изключителен професионалист за финансов министър. Тя го доказа с участието си в предаването „120 минути“ на БТВ. Водещият нищо не можа да възрази. Но е жалко, че има българи, които още въздишат по един клоун, който се изживяваше няколко години като финансов министър, а от известно време е и лидер на партия. В сравнение с г-жа Петкова той е просто смешко.

Но така е било неведнъж у нас. Едни българи са работили за добрите дни на България, а други са обслужвали мераците на Кремъл или собствения си джоб.

Дано днес да успеят първите. Защото, ако не успеят, то строилите се вече в една редица радевци, възрожденци и промянаджии, както и политическите семки около тях, ще стъжнят живота ни през следващите години. Приятна вечер!„, пише още Йорданов.

