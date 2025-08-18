Бивш МВР-шеф: Калин Стоянов да пита господаря си откъде извади милионите за пищния си рожден ден в Турция

Очевидно, подтикнат от господаря си, когото обслужва безропотно и с видимо удоволствие, в последно време един политик от т. н. Ново начало, в чийто редици с гордост се снимат оперативно интересни субекти, разсъждава (по предварително написан сценарий) на тема – охраната от НСО на президента и на хора от президентската институция.
Не мога да не се съглася обаче, че въпросите около НСО и най-вече около лицата, които ползват услугите ѝ, стават все по-многобройни. Също толкова интересни са въпросите с използване на служители и от МВР за охрана на санкционирани по глобалния закон “Магнитски“. Основание за това будният депутат от Новото начало няма да намери в никой нормативен акт, но няма как да зададе такъв върос на началника си! Няма кой да му позволи и кой да му напише поста!
Няма и как да разсъждава по темата колко сметка е платил шефът му за пищно отпразнувания си рожден ден и от къде са парите за това. Няма как да пита, кой го ескортира и охранява денонощно и на какво основание?! Все много интересни въпроси, които предполагат интересни отговори!
Но вместо да ги зададе и да потърси отговорите им, нашият герой, като поредния Матросов, скача на амбразурата и иска ново изменение в нормативен акт, подобно на гаврата с Конституцията, направена, за да бъде уязвен президента и съпартийците му да правят избори със служебно МВР, зад което стои Пеевски, както искрено призна същият новоизлюпен политик. За този странен герой на новото време, очевидно не е проблем НСО да се използва като лична транспортна фирма за санкционирани по Магнитски, включително с поддържащи сили от МВР, но е скандално да охранява държавния глава?!
Интересна логика, която могат да проумеят само подчинените на Пеевски! Явно те се изживяват като своеобразни роднини на Темида – с тежка превръзка на очите, когато нещо касае господаря им и със широко отворени усти, когато получат нареждане да злословят по нечий адрес.
Браво един по малко самозабравил се депутат и министър. А тези дето скачат на президента са за Карлово. Ама вожда им Винету още се нуждае да ги спохожда. Мърльовци. Тупи подлоги. Пълни лигльовци.