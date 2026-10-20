20.10.2026 | 19:43

Бившата на помилван от Йотова наркодилър: Заплашваше ме с убийство! Става дума за много пари (шокиращо видео)

Диляна Мутафчиева е изнудвана от Динко Лудия да му остави целия бизнес

Втори случай с помилван наркодилър излезе в публичното пространство. Динко Господинов излиза от затвора заради тежко заболяване, а месеци по-късно отново е задържан за наркотици. Той е известен като Динко Лудия. Осъждан е за държане на метамфетамин с цел разпространение, участие в организирана престъпна група и причиняване на смърт при катастрофа. Пред медията ни говори ексклузивно една жена, която го познава много добре – Диляна Мутафчиева.

Предполагам, че Динко Господинов е помилван с голяма сума пари. Това предположение отправи в студиото на News.bg бившата половинка на помилвания осъден за наркотрафик Динко Лудия. Вместо да се поправи, той станал все по-арогантен след помилването, по думите ѝ. Според нея здравословното му състояние позволява да се лекува в болницата на затвора.

След излизането си от затвора той беше обещал да се поправи и повече да не се занимава с наркотици, разказа тя. Трудно съжителствах с него, много трудно, посочи още Диляна Мутафчиева. Двамата решават да създадат общ бизнес, за да се откаже Динко Господинов от наркоразпространението.

Въпреки това, Динко Лудия не спира. След създаването на дружеството, което да го вкара в правия път, Мутафчиева е изнудвана да се откаже и да му остави целия бизнес. Със сигурност са дадени много пари, предполага тя и не изключва зад помилването му да стои подкуп. Заради делата, които Мутафчиева води за бизнеса, Динко Господинов е разследван от Икономическа полиция.

Сигурна съм, че пак ще има натиск от негова страна, категорична е Диляна Мутафчиева. Той постоянно правеше панаири, побои и заплашваше моето семейство с убийство, разказа още тя. Мутафчиева представи видеа с участието на „поправилия“ се в затвора Динев. Системно изтривал и записите от камерите, за да няма доказателства, посочи бившата партньорка на Динко Лудия. Целта му беше да ме занули, признава тя.

С Господинов се познават от деца, от ученици. Обещавал й след излизане от затвора да се поправи. В началото на отношенията им той се е държал съвсем нормално. Но впоследствие започва тормозът. Многократно Диляна Мутафчиева е звъняла на тел. 112, но реакция няма. Тя представи пред медията ни и видеозапис един ден след помилването му.

Динко Господинов продължава и към днешна дата да се занимава с разпространението на наркотици, по думите ѝ. Според нея това се знае от органите на реда, но те не обръщат внимание. Мутафчиева твърди, че Динко Лудия има сериозни връзки в Сливен. Той има ТЕЛК решение и се възползва от статуса си на онкоболен. Тя не изключва и да получава ТЕЛК пенсия заради заболяването си. За мен той няма да се поправи, категорична е Диляна Мутафчиева.

„Госпожа Илияна Йотова не може да помилва всеки един, който тероризира във външния свят своите близки и се стига до ексцесии, панаири, побоища. Човекът продължава по същия начин“, обясни бившата партньорка на Динко Господинов.

Тя разказа случай, когато той буйствал в заведение. Вадил е нож и на полицията. Той продължава с неговите си ексцесии да се държи арогантно като изрод, без да се съобразява с никого, дори и с органите на реда, подчерта Диляна Господинова. Не искам да имам нищо общо с него, категорична е тя. Единствено иска да си върне незаконно отнетият от него бизнес. Страхувам се от него, обясни Мутафчиева. Динко Лудия е заплашвал и мъжа, с когото живее в момента. Постоянно се страхуваме за живота си, но органите на реда не обръщат внимание и това е положението, допълни тя. По думите ѝ той е един от водещите дилъри в Сливен от доста години.