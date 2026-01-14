14.01.2026 | 20:38

Бивши служителки на Хулио Иглесиас го обвиниха в сексуално насилие

Той ги подлагал на обиди и унижения, но и отношението му към целия персонал било на контрол и тормоз

Испанският певец Хулио Иглесиас е обвинен в сексуално посегателство от две бивши негови служителки, които твърдят, че са били подложени на „неподходящи докосвания, обиди и унижение… в атмосфера на контрол и постоянен тормоз“. Двете жени – домашна помощница и физиотерапевт, които са били наети в карибските имения на Иглесиас в Доминиканската република и на Бахамите – твърдят, че посегателствата са се случили през 2021 г.

Сегашните разкрития стават известни след тригодишно съвместно разследване на испанския новинарски сайт elDiario.es и испаноезичната телевизионна мрежа Univision Noticias, които са събрали показания от 15 бивши служителки, работили за 82-годишния певец между края на 90-те и 2023 г. „Тези интервюта описват условията на изолация на жените, трудовите спорове, йерархичната структура на персонала и напрегнатата атмосфера, създадена от избухливия характер на Иглесиас“, се казва в материал на elDiario.es от вторник, посочва „Гардиън“.

„Двете жени, които съобщиха за сексуално посегателство, бяха разпитвани многократно в продължение на повече от година и разказите им останаха последователни през цялото време. Изявленията им са подкрепени от обширни документални доказателства, като снимки, записи на обаждания, съобщения в WhatsApp, визи, медицински доклади и други документи“, се казва в него.

Една от жените, наричана Ребека, за да се защити самоличността ѝ, казва, че Иглесиас, който по това време е бил на 77 години, често я е викал в стаята си в края на работния ден. Тя твърди, че той е прониквал в нея анално и вагинално с пръсти без нейно съгласие. „Той ме използваше почти всяка вечер“, каза тя пред elDiario.es и Univision Noticias. „Чувствах се като предмет, като робиня.“ Според Ребека нападенията редовно са се случвали в присъствието – и с участието – на друг служител на Иглесиас, който е бил неин началник. Друга жена, известна с псевдонима Лаура, казва пред двете медии, че Иглесиас я е целувал по устата и е докосвал гърдите ѝ без нейно разрешение и против волята ѝ. „Бяхме на плажа и той се приближи до мен и докосна зърната ми“, каза тя, добавяйки, че подобен инцидент се е случил край басейна във вилата на певеца в Пунта Кана, луксозен курорт в Доминиканската република.

И според двете жени работниците са били подложени на напрегната и контролираща атмосфера и разказаха за това как Иглесиас е „нормализирал малтретирането“. Ребека каза: „Тази къща трябва да се нарича малката къща на ужаса, защото е кошмар – нещо наистина ужасно.“

Разкази на бивши служителки за системата за набиране на персонал разкриват процес, който е започнал с реклами в социалните медии, насочени към млади жени. Кандидатките били помолени да предоставят снимки на лицата и телата си в цял ръст. Ребека и Лора твърдят, че Иглесиас им е задавал интимни въпроси малко след като са пристигнали, като например: „Харесвате ли жени?“, „Харесвате ли тройки?“ и „Правили ли сте операция на гърдите?“. Те казват, че той е поискал да види гърдите им няколко пъти и също така ги е докосвал.

По-късно във вторник ElDiario.es съобщи, че двете жени са подали официална жалба до прокурорите във висшия наказателен съд на Испания, Audiencia Nacional, обвинявайки Иглесиас в трафик на хора и сексуално посегателство. Журналисти от elDiario.es и Univision многократно са правили опити да се свържат с Иглесиас и неговия адвокат по различни канали, но не са получили отговор на въпросите, изпратени по имейл, телефон и писмо.

Жената, която Ребека е идентифицирала като първия си ръководител в имението в Пунта Кана – и с която твърди, че е имала първия си сексуален контакт с Иглесиас – обаче е отхвърлила твърденията като глупости. Тя казва, че изпитва само „благодарност, възхищение и уважение към великия артист и човек, какъвто е той“, и го описва като „смирен, щедър, велик джентълмен и много уважителен към всички жени“.

Министърката на труда на Испания Йоланда Диас, която е и вицепремиер, нарече показанията на жените „смразяващи“, като добави, че те са описали „сексуални посегателства и ситуация на робство“.

Но Иглесиас, който е продал над 300 милиона записи по време на шестдесетгодишната си кариера, беше защитен от Исабел Диас Аюсо, силно дясната ръководителка на региона Мадрид. Тя заяви, че нейната администрация няма да се вслуша в призивите на лявата партия „Más Madrid“ Иглесиас да бъде лишен от почестите, отдадени му от регионалните и градските власти. „

Жени са нападани и изнасилвани в Иран със съучастническото мълчание на крайната левица“, написа тя в съобщение в X. „Регион Мадрид никога няма да допринесе за дискредитирането на артистите, а още по-малко, когато става въпрос за най-универсалния от всички певци: Хулио Иглесиас.“