05.06.2025 | 17:12

Бившият шеф в ТЕЦ „Бобов дол“: Не е честно хората от централата да се използват за партенки

Според Кристина Лазарова случващото се е лична вендета

Кристина Лазарова е бивш председател на Борда на директорите на ТЕЦ „Бобов дол“. Той е съосновател и представляващ платформата Brown to Green за преход към нисковъглеродна икономика и изпълнителен директор на EGGS Ltd., консултантска компания в областта на околната среда.

Магистър по екология, специалност „Опазване на околната среда и устойчиво развитие“ от Химикотехнологичния и металургичен университет, магистър по икономика, специалност международни икономически отношения със специализация „Управление на международни проекти“ от Университет за национално и световно стопанство и притежава бакалавърска степен по политология от Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Потърсихме я, за да каже своето мнение по повод режисирания скандал с участието на АКФ и „свидетеля“ Веселин Тодоров, в който се атакуват дружества, които осигуряват работа на десетки хиляди българи.

– Г-жо Лазарова, режисираният скандал, сътворен от „свидетеля“ на АКФ Веселин Тодоров се върти около лъжата, че един човек в държавата – в случая Христо Ковачки, върти енергетиката на малкия си пръст. Като дългогодишен председател на Борда на директорите на ТЕЦ „Бобов дол“ какво мислите за тия опорки?

– Това, което се опитвам да кажа е, че митът, че едва ли не тези дружества, които се цитират, са подвластни на волята на един човек, който контролира всеки един индивид в тези дружества – кога става, кога ляга, кога киха, кога се подписва, къде се подписва – аз ви обяснявам за ТЕЦ „Бобов дол“, че това не е така!

При решенията, които съм взимала аз лично, включително докато бях в Борда на директорите и съм имала цялостен поглед върху централата и върху дружествата, с които централата е работила, не е имало такова вмешателство – някой да ми казва с „Барни“…

-….печатчета разни.

– …какво да правя?!

– Тогава защо Веселин Тодоров твърди тези неща?

– Гледах неговото интервю, но мисля, че зад това нещо има личен мотив, не знам какъв е той.

– Личният мотив бе видим, Тодоров е настроен срещу конкретен човек.

– Правете си сами изводите… Аз не съм адвокат нито на единия, нито на другия, тук има нещо, което видимо лично. Не знам каква им е легендата, но това е лично.

– Преди това г-н Ковачки, с когото започна предаването, каза, че има информация за някаква задлъжнялост на Веселин Христов, по която се надявал да му се размине плащането с повдигането на подобен скандал?

– Всяко едно нещо, което се твърди в ефир, може да бъде доказано. Щом има такава информация, да се докаже, говоря и за двете страни.

Затова и говоря днес – смятам, че това е личен конфликт, не знам на каква основа. Аз не излизам, за да се намесвам в личния конфликт, по-скоро да защитя по някакъв начин дружеството, в което съм работила и да се опитам да попреча да стане отново така, че на хората, които работят там, да им се нанася щета. Това е идеята на моята поява тук.

Много е лесно за хора, които са известни в България и ги свързват с определени дружества, постоянно някоя да мята топлийки, за да прави сензация.

– Сензация на гърба на толкова работници вече не е сензация…

– Аз затова го правя, всеки може да има конфликт с някого. Въпросът е какво прави да си разреши конфликта, дали има зависимости, дали няма, не мога да твърдя. Пак казвам, първо, интересен е моментът, интересно е защо точно по такъв начин и видимо има много лично отношение.

– Прилича на вендета, наистина.

– Не мога да говоря нито от името на Веселин Тодоров, нито от името на АКФ, нито от името на Христо Ковачки, освен от мое име. Затова разказах за себе си, за ТЕЦ „Бобов дол“, за хората, които работят там.

Не е честно тези хора, които 24/7 са в тази централа, да се използват за партенки, да се влачат наляво-надясно по всякакви институции, за да пишат обяснения. Миналия път, като влязоха в централата, имаше хора, които си зарязаха работата, защото бяха влезли 47 човека проверяващи.

Тези 47 човека дърпаха всички – влачеха ги от гумено-транспортните ленти, от разтоварището, за да ходят и пишат показания. Аз бях там и съм видяла.

Не е честно към тези хора. Оттам кой какво разказвал, имал запис на заповеди, па единият дължал, па другият не можел да покрие някакви разходи? Вие си се разправяйте, плюйте се, ако искате – бийте се.

Но това са дружества, които работят и хранят хора. Безумно е да излиза който и да било и да казва, че определени дружества в нашата държава контролират сектор „енергетика“?!

Тогава това означава, че те контролират и министър Жечо Станков, най-вероятно контролира и г-жа Теменужка Петкова, министър на финансите в момента, която е бивш министър на енергетиката, това означава, че тези дружества контролират и премиера, и президента?!

Когато твърдиш, че има картел, който управлява сектор, особено сектор „енергетика“, това означава, че той управлява държавата. Това е като сметосъбирачите – 3 дни не събират и пада кметът…

– и държавата се предава…

– Да, тук е същият случай. Ако един човек държи сектор „енергетика“, утре може да каже „Айде, гледайте си работата, спирам централите, оставате без топло, оставате без електроенергия“, как това се случва, според вас?

– Според Веселин Тодоров много лесно.

– Има записи, на които аз присъствам, в Комисията по енергетика, където съм се борила за ТЕЦ „Бобов дол“, където разказвам, че тази централа трябва да работи. Но имаше странно отношение по въпроса като „Какво ни интересува нас… Ние трябва да намаляваме емисиите, да видим докога може да работи“…

– Да закриваме…

– Да, ако един човек контролира целия сектор, аз няма да стоя там да се моля да работи централата? Аз най-вероятно ще мога да вляза в Народното събрание и да наредя на Комисията по енергетика какво да направи! Но аз не съм имала такава възможност?!

Пак казвам – и да е лично, и да не е лично, не трябва да се стига дотам да се създава напрежение, което рефлектира не върху хората, които бяха в телевизията (Христо Ковачки, Николай Стайков от АКФ и „свидетелят“ Веселин Тодоров, б.ред.). То рефлектира върху тези, които работят там.

– Към момента това е резултатът от цялата история.

– Да, защото всички знаят какво става. Какъв е проблемът собствениците на централата да кажат: „И на нас не ни харесва, затваряме“?!

Тази централа поддържа град Бобов дол, защото тя е най-големият данъкоплатец. Вие знаете ли, че Дупница и Бобов дол щяха да се избият, защото Дупница искаше тецът да мине към нея, за да може данъците на централата да отидат към тяхната община?

Представете си, че тази централа затвори, собствениците решат да я нарежат за скрап, така или иначе мощността й е присъединена, т.е., могат да си построят там един много голям фотоволтаичен парк с трима работници, които се грижат за него и историята приключва.

Мината и тя да се закрие, да, това някога трябва да се случи, но все още работят, и има не малко хора, които са на работа. Не са малко, защото в едната работят толкова, колкото в ТЕЦ „Бобов дол“.

Моето послание е, че когато хората имат някаква вендета, нещо лично, е добре да сезират органите и да си минат нещата по надлежния ред. Иначе се нанасят други щети.

– Те избраха публичния екшън.

– През всички тия години, в които съм имала касателство с това дружество, са влизали и излизали всякакви хора от разни органи, резултатът е бил „Да, потвърждаваме, че това, което казвате, е така“, но 5 месеца паника в централата, това е бил резултатът. Пак казвам, когато има някакъв спор, той да влезе на мястото, където да бъде разгледан и когато има решение, то да бъде оповестено официално, да може хората да го видят.

А не сега тук да си говорим глупости. Аз го правя, за да може хората, които работят специално в това дружество, да ме видят мен. Аз не го правя, защото някой ме е накарал. Правя го само и единствено за бившите ми колеги.

– Това е хубаво за финал, има надежда, че цялата тази глупост ще се размине без последствия за тях

– Надявам се.