24.11.2026 | 9:15

Бизнесменът, убил с джипа си директорка на училище, е карал с 251 км/ч. Малко по-рано камера го заснела с 308 км/ч

Подведен е по члена от НК за умишлено убийство, който предвижда 15-20 години или доживотен затвор

С 251 километра в час е управлявал лекия си автомобил мъжът, обвинен за катастрофата от 9 ноември край Карнобат, при която загина 62-годишната Маргарита Паскалева. Данните са установени в хода на разследването, а Окръжната прокуратура в Бургас е удължила задържането му за срок до 72 часа.

Пътнотранспортното произшествие стана на автомагистрала „Тракия“ в посока от Карнобат към Бургас. По време на разследването е изяснено, че двата автомобила са се движили в една и съща посока, като колата на обвиняемия е застигнала и блъснала превозното средство на жената, която е директорка на училището в Карнобат.

Срещу водача А. В. е повдигнато възможно най-тежкото обвинение за нарушение на правилата за движение по пътищата, при което умишлено е причинена смърт.

Този текст от НК (чл.342, ал.3, б. „в“, предложение 1) допуска при причиняване на смърт на едно или повече лица лишаване от свобода от десет до двадесет години, а в особено тежки случаи – от петнадесет до двадесет години или доживотен затвор.

Интересно е, че пред „Флагман“ Павлин Паскалев – вдовец на убитата жена, разказа дори, че луксозното „Ауди Q8“ е летяло с 308 км/ч, но системите му са намалили скоростта с над 100 км/ч за секунди и са спасили шофьора Асен Василев (66 г.).„Карал с 308 км/ч. Можеш ли да си представиш?“, казва пред бургаската медия Павлин Паскалев.

Според информацията, достигнала до семейството, джипът бил засечен от пътни камери още в района на Сливен и Ямбол. Мощното „Ауди“ е имало всички екстри, благодарение на които шофьорът е успял за няколко секунди да „убие“ скоростта с повече от 100 км/ч. Колата използва и RS система, заради която е останала стабилна на пътното платно и така шофьорът е останал невредим (бел. ред. RS системата – RennSport, осигурява висока стабилност на автомобила при бърза смяна на ленти на магистрала или влизане в завой).

С постановление на наблюдаващия прокурор при Окръжната прокуратура в Бургас свидетелството му за правоуправление на моторно превозно средство ще бъде отнето.

Предстои прокуратурата да внесе в съда искане за определяне на постоянна мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо обвиняемия, допълват от държавното обвинение.