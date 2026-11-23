23.11.2026 | 23:05

Борисов бесен: Оставки на гербаджии във Варна заради Благомир Коцев!

Лидерът на ГЕРБ е категоричен - партията му не иска служебна победа в морската столица

Бойко Борисов е бесен след решението на Общинската избирателна комисия във Варна да прекрати пълномощията на кмета Благомир Коцев. Тази вечер лидерът на ГЕРБ е поискал оставките на представителите на партията му в ОИК-Варна, става ясно от декларация на ГЕРБ, разпространена тази вечер.

Ето какво се казва в нея:

„Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов иска оставките на представителите на ГЕРБ в ОИК – Варна и се разграничава от гласуването им във връзка с мандата на кмета на Варна Благомир Коцев.

Бойко Борисов е категоричен, че партията не иска служебна победа в морския град.

Напомняме, че на свое заседание на 22.11.2025 г. Изпълнителната комисия на ГЕРБ след консултации с лидера Бойко Борисов, взе решение единодушно да препоръча и помоли членовете на ОИК във Варна, които са излъчени от квотата на ГЕРБ, да гласуват „против“ отстраняването на кмета на Варна. С това дадохме и даваме ясен знак, че ГЕРБ никога не се цели в служебни победи, не искаме ГЕРБ и името на партията и на нашия лидер да бъде включвано в някакъв вид политически уйдурми, които имат за цел да променят мажоритарния избор на хората. Същата препоръка получиха и днес членовете на ОИК във Варна, които са излъчени от квотата на ГЕРБ – да гласуват „против“ отстраняването на кмета на Варна“.

По-рано тази вечер стана ясно, че ОИК във Варна е прекратила предсрочно пълномощията на кмета на града Благомир Коцев и анулира удостоверението му за избор