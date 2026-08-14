14.08.2026 | 12:15

Бойко Борисов изрита Иван Портних

Екскметът на Варна вече не е областен координатор на ГЕРБ

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов е сменил бившия кмет на Варна Иван Портних от поста областен координатор на партията. На негово място е назначен арх. Стоян Петков, който беше главен архитект на града по време на управлението на Портних.

Решението е взето на 7 август, като се очаква официалното му обявяване от партийната централа. Според местния сайт BudnaVarna Петков ще ръководи структурата временно до президентските избори. Решението е взето на 7 август, като се очаква официалното му обявяване от партийната централа. Според местния сайт BudnaVarna Петков ще ръководи структурата временно до президентските избори.

Стоян Петков е общински съветник от ГЕРБ и през последните месеци е сред активните говорители на групата по теми, свързани с градското развитие. През юни той и други съветници обвиниха кмета Благомир Коцев в бездействие заради незаконно строителство в Морската градина.

Смяната слага край на дългогодишното ръководство на Портних, който беше кмет на Варна в три мандата – от 2013 до 2023 г. Рокадата се случва в период на подготовка за предстоящите президентски избори.

През последните години името на Иван Портних беше замесено в няколко скандала. Той обвини наследника си Благомир Коцев, че е „опънал чадър“ над незаконно строителство в местността „Баба Алино“.

Бившият кмет е разследван и от Европейската прокуратура за злоупотреба с 3,4 млн. евро от ЕС. Обвинението е за подадена от общината невярна информация за реконструкция на рибарско пристанище, което според разследващите не е съществувало към момента на кандидатстване за финансиране. През март съдът даде ход по същество на делото срещу него и още трима души. Името на Портних беше свързано и със скандал около синята зона в града.