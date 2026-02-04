Бомбастичните сметки за ток вадят народа на площадите отново

В последните дни в социалните мрежи гъмжи от публикации за безумно високи сметки за ток. Оплакванията са от цялата страна, като става дума за фактурите за електроенергия, потребена през декември и януари.

„Хора, само при мен ли стават тия “чудеса” със сметките за ток или и при вас? До момента: Лято – 180–230 лв. Зима – 400–500 лв. И изведнъж – 883,31 лв. Без нови уреди, без копачки за биткойн, без да топля басейн в хола. Абсолютно същото домакинство. И почти ДВОЙНА зимна сметка? Това грешка ли е, нова “методика”, или просто някой си прави експерименти? Ще искам проверка на електромера, пълна разбивка и обяснение как е формирана тази сума“, пише Наташа М. във Фейсбук.

Абонат на „Енерго-Про“ показва „черно на бяло“ как се е качила сметката му за ток.

В репортаж на Нова тв тази сутрин потребители споделиха, че сметките им са се удвоили. Бургазлия показа две фактури, които потвърждават скока – 104 евро (205 лв.) за декември и 206 евро (403 лв.) за януари.

„Сигнали има от цялата страна – Пловдив, София, Варна, Ямбол. Хората се оплакват, че сметките им са завишени с между 30% и 50%, в някои случаи – до 100%. Аз самият имам три обекта и на трите места сметките ми са скочили значително. Съветвам жалбите да се насочват към КЗК и КЕВР“, казва адвокат Атанас Костов пред Нова тв.

Той е изготвил образец на жалба, която само за часове е била изтеглена над 15 000 пъти от интернет.

Част от недоволните обвиняват „енергото“ в машинации и надписване. Други набеждават еврото или се съмняват в точността при превалутиране. Трети си дават сметка, че по-високите сметки се дължат на застудяването и на по-интензивното използване на електроуреди за отопление.

Какво казват доставчиците

От EVN посочват, че декемврийските сметки са по-високи заради многото празнични дни и свързания с това по-висок разход на енергия. Януари пък е бил по-студен от декември и повишеното потребление на ток се вижда във фактурите.

„Клиентите на EVN в Югоизточна България са потребили близо 40% повече електроенергия през януари спрямо декември. Декември беше сравнително топъл, докато по-студеният януари автоматично води до по-голямо потребление. Няма как тези 14 почивни дни около Коледа и Нова година да не се отразят на фактурите. Процесът на фактуриране е изцяло компютъризиран с множество защити и изключва всякаква индивидуална намеса“, обясни Петър Костадинов, отдел „Връзки с обществеността” на EVN.

Недоверчиви абонати обаче настояват за проверка на измервателните уреди и на софтуера за превалутиране.

Ето и коментар на трезвомислещ гражданин във Фейсбук:

„От няколко дни чета коментари за високите сметки за ток за януари. Да. И моята е по-висока, но не рева! И не защото ми е кеф да плащам високи сметки, а защото реват ония, които не знаят елементарни неща от електротехниката и от физиката. За тях ще дам съвсем елементарен пример. Хипотетично – отоплявам се с климатик, програмиран да поддържа 20 градуса. При среднодневни температури от 4 градуса през декември ми е изгорил ток за 30 евро. Същият климатик през януари със среднодневни температури от минус 3 градуса ми е изгорил 40 евро. Кой разбрал – разбрал“, пише Красимир Кръстев.