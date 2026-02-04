Бомбастичните сметки за ток вадят народа на площадите отново

В последните дни в социалните мрежи гъмжи от публикации за безумно високи сметки за ток. Оплакванията са от цялата страна, като става дума за фактурите за електроенергия, потребена през декември и януари.
„Хора, само при мен ли стават тия “чудеса” със сметките за ток или и при вас? До момента: Лято – 180–230 лв. Зима – 400–500 лв. И изведнъж – 883,31 лв. Без нови уреди, без копачки за биткойн, без да топля басейн в хола. Абсолютно същото домакинство. И почти ДВОЙНА зимна сметка? Това грешка ли е, нова “методика”, или просто някой си прави експерименти? Ще искам проверка на електромера, пълна разбивка и обяснение как е формирана тази сума“, пише Наташа М. във Фейсбук.
Абонат на „Енерго-Про“ показва „черно на бяло“ как се е качила сметката му за ток.
В репортаж на Нова тв тази сутрин потребители споделиха, че сметките им са се удвоили. Бургазлия показа две фактури, които потвърждават скока – 104 евро (205 лв.) за декември и 206 евро (403 лв.) за януари.
„Сигнали има от цялата страна – Пловдив, София, Варна, Ямбол. Хората се оплакват, че сметките им са завишени с между 30% и 50%, в някои случаи – до 100%. Аз самият имам три обекта и на трите места сметките ми са скочили значително. Съветвам жалбите да се насочват към КЗК и КЕВР“, казва адвокат Атанас Костов пред Нова тв.
Той е изготвил образец на жалба, която само за часове е била изтеглена над 15 000 пъти от интернет.
Част от недоволните обвиняват „енергото“ в машинации и надписване. Други набеждават еврото или се съмняват в точността при превалутиране. Трети си дават сметка, че по-високите сметки се дължат на застудяването и на по-интензивното използване на електроуреди за отопление.
Какво казват доставчиците
От EVN посочват, че декемврийските сметки са по-високи заради многото празнични дни и свързания с това по-висок разход на енергия. Януари пък е бил по-студен от декември и повишеното потребление на ток се вижда във фактурите.
„Клиентите на EVN в Югоизточна България са потребили близо 40% повече електроенергия през януари спрямо декември. Декември беше сравнително топъл, докато по-студеният януари автоматично води до по-голямо потребление. Няма как тези 14 почивни дни около Коледа и Нова година да не се отразят на фактурите. Процесът на фактуриране е изцяло компютъризиран с множество защити и изключва всякаква индивидуална намеса“, обясни Петър Костадинов, отдел „Връзки с обществеността” на EVN.
Недоверчиви абонати обаче настояват за проверка на измервателните уреди и на софтуера за превалутиране.
Ето и коментар на трезвомислещ гражданин във Фейсбук:
„От няколко дни чета коментари за високите сметки за ток за януари. Да. И моята е по-висока, но не рева! И не защото ми е кеф да плащам високи сметки, а защото реват ония, които не знаят елементарни неща от електротехниката и от физиката. За тях ще дам съвсем елементарен пример. Хипотетично – отоплявам се с климатик, програмиран да поддържа 20 градуса. При среднодневни температури от 4 градуса през декември ми е изгорил ток за 30 евро. Същият климатик през януари със среднодневни температури от минус 3 градуса ми е изгорил 40 евро. Кой разбрал – разбрал“, пише Красимир Кръстев.
Недоволството се засилва на фона на официалните данни на Националния институт по метеорология и хидрология, според които декември и януари са били между 0,8 и 3,6 градуса по-топли спрямо същия период на предходната година. Именно това поражда съмнения сред потребителите за грешки при превалутирането или в софтуера за отчитане. Но дали има умисъл?
Заради масовите сигнали пловдивският адвокат Атанас Костов изготвил бланка за жалба, която е пуснал в интернет, за часове е била изтеглена над 15 000 пъти. Той посочва, че хората се оплакват от увеличение между 30 и 50 процента, а в някои случаи и до 100 процента при сходно потребление. Съветът му е жалбите да се насочват към КЗК и КЕВР.
От EVN отхвърлят твърденията за грешки. Говорителят на дружеството Петър Костадинов заяви пред БНТ, че клиентите в Югоизточна България са употребили близо 40 процента повече електроенергия през януари спрямо декември. Според него причините са по-студеното време и 14-те почивни дни около Коледа и Нова година. По думите му процесът на фактуриране е напълно автоматизиран и изключва индивидуална намеса.
Въпреки тези обяснения напрежението не стихва.
В Пловдив вече се организират протести пред сградата на EVN с искане за проверка на електромерите и софтуера за превалутиране. Подобни действия се подготвят и в други градове, а въпросът дали сметките за ток са реално завишени или проблемът е в начина на отчитане остава открит.
През 2013 г. правителството на Борисов падна пак през февруари, заради масовите бунтове на хората пред касите на енергопреносителите.
