18.08.2026 | 10:38

Бомбастичните цени за Евровизия няма да издържат: Леглата около Бургас са за над 400 000 души

Само в Бургас има над 3600 стаи, а капацитетът на близките морски градове и курорти позволява настаняване на над 400 000 души

Офертите за по няколко хиляди евро за нощувки в Бургас по време на Евровизия 2027 най-вероятно няма да се превърнат в реални сделки, тъй като туристическата база в региона значително надхвърля очакваното търсене. Това е прогнозата на основателя на онлайн платформата „Ние, потребителите“ Габриела Руменова, според която голяма част от бомбастичните обяви са публикувани от частни лица.

До пускането на билетите за конкурса остава достатъчно време и заинтересованите ще имат възможност да сравнят реалното предлагане. При събития от такъв мащаб посетителите първо се стремят да осигурят достъп до залата и след това започват да резервират места за нощувка. Именно тогава ще се види кои цени са реални и кои ще останат само в обявите.

Руменова прави разграничение между частните собственици, които инцидентно отдават жилището си, и хората или фирмите, които извършват хотелиерска дейност по занятие. Законът за защита на потребителите дава правомощия на Комисията за защита на потребителите спрямо търговците. Ако собственик освободи личното си жилище и реши да го отдаде само за седмицата между 10 и 15 май, тази дейност според нея не попада автоматично в същия режим.

Това означава, че КЗП няма правомощия спрямо всяко частно лице, публикувало подобна оферта. Отделен остава въпросът за доходите от наем. Всяко лице, което получава облагаем доход, трябва да го декларира и да плати съответния данък съгласно действащото законодателство.

При категоризираните апартаменти, стаи и къщи за гости, семейните хотели, хотелите, хостелите и останалите обекти, които извършват дейността професионално, правилата са различни. Те трябва да спазват потребителското законодателство и останалите изисквания към туристическия сектор.

Според Руменова именно затова е малко вероятно най-драстичните оферти, появили се след избора на Бургас за домакин, да идват от категоризирани места за настаняване. По нейни данни в момента за периода около конкурса има такива обекти с предложения между 45 и 85 евро, а при по-високия клас цените са между 140 и 180 евро.

Отделен въпрос са обявите, в които огромните цени са представени като намалени. Ако зад тях стоят реални търговци и категоризирани обекти, контролът вече влиза в правомощията на КЗП. За да бъде представена една цена като намалена, предходната стойност трябва да е прилагана в изискуемия от закона период, а дигиталната история позволява това да бъде проверено.

Руменова обръща внимание и на времето до конкурса. Билетите за Евровизия 2027 все още не са пуснати в продажба. При подобни събития те се изчерпват изключително бързо, затова значителна част от посетителите няма да резервират настаняване, преди да знаят дали ще присъстват на шоутата. Това допълнително намалява шанса сегашните обяви с огромни стойности да намерят клиенти.

Експертът поставя и въпроса за държавната намеса при евентуално увеличение на цените от професионалния туристически бизнес. Според нея по-голямото търсене естествено влияе върху стойността на услугата. Тя поставя под съмнение доколко ограничения срещу подобно поскъпване биха издържали при съдебно оспорване в условията на пазарна икономика.

Основният аргумент срещу сценарий с масово космически цени остава огромната леглова база по Южното Черноморие. Само в Бургас стаите са над 3600. В Поморие те са минимум 2828, а към тях се добавят Несебър, Слънчев бряг, Созопол, Приморско и останалите курорти в региона. Според Руменова общият капацитет наоколо позволява настаняването на над 400 000 души.

Тя дава за сравнение домакинството на Виена. Австрийската столица е приела над 90 000 допълнителни туристи, а само за финала броят им е бил над 15 000. Приходите от туризъм са достигнали 150,6 млн. евро, което представлява ръст от 7% спрямо същия период на предходната година. По време на финалните дни посетителите са похарчили 21 млн. евро.

Залата във Виена разполага с малко над 16 000 места, но за шоутата реалният капацитет е бил намален до около 10 500 души заради телевизионните декори, екраните, сценичните конструкции, Green Room зоната, камерите, режисьорските пултове и осветлението.

Подобна организация се очаква и в Бургас. Максималният капацитет на „Арена Бургас“ е около 15 000 места при различни конфигурации, но част от пространството ще бъде заето от сценичната и телевизионната инфраструктура. Така реалният брой зрители в залата ще бъде по-нисък.

Според Руменова дори туристическият поток към Бургас да достигне мащабите, отчетени във Виена, капацитетът на града и близките морски курорти е достатъчен. Голямото предлагане ще даде на посетителите избор и ще постави под натиск собствениците, които в момента обявяват цени от хиляди евро за няколко нощувки.