24.10.2026 | 19:28

Шефката на политическия кабинет на Иван Шишков е съдружник с килъра на Слави Бинев

Общата фирма на Темиз и Ивкова се казва "Поланта" и е регистрирана през 2017 г.

Шефката на политическия кабинет на Иван Шишков е съдружник със задържан за убийството на Слави Бинев.

Юлия Тодорова Ивкова, която е началник на политическия кабинет на МРРБ в момента все още се води съдружник с Еюп Темиз, роден на 15 май 1973, който беше задържан днес за убийството на Слави Бинев.

Общата фирма на Темиз и Ивкова се казва „Поланта“ и е регистрирана през 2017 г. с предмет на дейност „Работа с благородни метали и скъпоценни камъни и изделия с и от тях включително изработка и продажба на благородни метали и скъпоценни камъни и бижутерия“. Последният подаден финансов отчет е за 2022 г. като Темиз декларира, че фирмата не осъществява дейност.

Тримата задържани: Еюп Темиз, Юсуф Тюгул и българинът Ибрям Юнуз са шофирали автомобил регистриран на фирма на съпругата на Темиз – Ния Стоянова. Стоянова също фигурира като съдружник в „Поланта“.

Твърди се, че именно Темиз е стрелял.

Неуредени финансови отношения до върха на политическата власт…