24.10.2026 | 19:41

Вижте как арестуваните за убийството на Слави Бинев влизат в дома му (видео)

Кадри от охранителни камери в района запечатаха тримата мъже, задържани по-късно на АМ "Тракия"

Кадри от охранителни камери, показващи тримата мъже, заподозрени за съпричастност към убийството на бизнесмена Слави Бинев на влизане в дома му столичния квартал “Павлово”, публикува бТВ.

На записите се вижда как около 9:50 ч. автомобилът, с който се придвижват тримата, се насочва към дома на бизнесмена. Други записи показват как Бинев посреща мъжете.

Сигналът за стрелбата е подаден на телефон 112 около 10:18 ч. На място са пристигнали екипи на полицията и Спешна помощ, които са констатирали смъртта на бизнесмена.

Тримата заподозрени бяха задържани на 54-тия километър на автомагистрала “Тракия”. При разследването са открити два пистолета. Единият е бил изхвърлен от автомобила, с който са се придвижвали заподозрените, а другият е намерен в чантата на един от задържаните.

Двама от тях са турски граждани, а третият е българин, като по първоначална информация всички се занимавали със строителен бизнес. Тримата са с чисти досиета, като двамата турци са трайно установени в България.