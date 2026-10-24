24.10.2026 | 15:00

Диамант на Радев избухна срещу ГЕРБ и ДПС: А КОЙ Трактора и Нотриуса?

Преди да ни изнасяте лекции за мутренските времена, опреснете си спомените от собственото управление. Не бяхте на топъл остров. Бяхте на власт, гневи се Ирина Асиова

Мутренските времена се били върнали. Съобщават ни го хора, при чието управление застреляха Алексей Петров–Трактора и Мартин Божанов–Нотариуса. Избирателната им памет е в отлична предизборна форма.

След убийството на Слави Бинев трима заподозрени са задържани около час след сигнала. Открити са две оръжия. Главният секретар на МВР и директорът на СДВР излязоха пред медиите и съобщиха какво е установено и по какво се работи. Бърза реакция и публична информация за действията на полицията.

Според първоначалните данни на МВР няма основания да се говори за поръчково убийство. Проверява се версията за финансов спор. Политическите криминалисти обаче вече са приключили разследването. При тях доказателствата явно пристигат заедно с опорните точки.

Да си припомним тогава Трактора и Нотариуса. Два показни разстрела по време на сглобката. Убийците останаха неизвестни, разследванията заглъхнаха, обществото остана без отговори. Но снимки на труповете се появиха в медиите, а кадърът на Алексей Петров беше предлаган дори по редакционна поща. Сякаш се изпраща фактура за изпълнена мокра поръчка.

Тогава снимките намираха адресатите си, но убийците така и не бяха намерени.

Днес по случая с Бинев има задържани за около час. Работата, разбира се, трябва да бъде доведена докрай. Но бързината и отчетността на МВР са видими още сега, колкото и да развалят нечий политически сюжет.

Та преди да ни изнасяте лекции за мутренските времена, опреснете си спомените от собственото управление. Не бяхте на топъл остров. Бяхте на власт.