02.03.2026 | 18:12

Борисов пенсионира Желязков в БНБ

Управителят Димитър Радев го предлага за свой заместник

Управителят на Българската народна банка Димитър Радев ще предложи бившия премиер Росен Желязков за ключов пост. Желязков ще бъде предложен за подуправител на БНБ. Това съобщи близкият до ГЕРБ сайт „Фокус“, позовавайки се на „сигурен източник“.

След като Андрей Гюров пое поста служебен министър-председател, мястото на подуправител в централната банка се освобождава и трябва да бъде избран негов наследник.

Подуправителите се предлагат от управителя на БНБ и се избират от Народното събрание. Мандатът им е шест години, с възможност за преизбиране.

Процедурата предвижда предложението да бъде внесено в парламента, да бъде разгледано в ресорна комисия – най-често бюджетната, след което кандидатът се изслушва. Финалното решение се взема с гласуване в пленарна зала с обикновено мнозинство.

Димитър Радев е управител на БНБ от квотата на ГЕРБ. Номинирането и избирането на Росен Желязков е невъзможно да стане без одобрението на вожда на партията Бойко Борисов.

На 19 февруари в деловодството на Народното събрание (НС) постъпи писмо от Андрей Гюров, избран с решение на НС от 26 юли 2023 г. за подуправител, ръководител на управление „Емисионно“ на Българската народна банка (БНБ), с което заявява, че с оглед назначаването му за служебен премиер, на основание чл.13 ал.5 от Закона за БНБ, подава оставка от заеманата длъжност на подуправител.

Съгласно въпросната разпоредба и във връзка с указа на президента от 19 февруари 2026 г. за назначаване на служебно правителство, правомощията на Андрей Гюров като подуправител на БНБ се прекратяват с назначаването му като служебен министър-председател по реда на чл.99 ал.5 от Конституцията, прочете тя. Преди това Станислав Балабанов от „Има такъв народ“ отбеляза от парламентарната трибуна, че сме свидетели на „следварително подадена оставка“ в НС на Андрей Гюров като подуправител на БНБ.