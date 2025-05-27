Борис Бонев с нов удар: Фандъкова се справяше по-добре от Терзиев

Разривът между „Спаси София“ и ПП-ДБ стана неспасяем – лидерът на „Спаси София“ Борис Бонев обяви Йорданка Фандъкова от ГЕРБ за по-добър кмет от настоящия Васил Терзиев конкретно в подготовката на бюджета на столицата. В ефира на Bulgaria ON AIR Бонев заяви, че партията му е била принудена да подкрепи Василев и счита това за грешка.

В „Спаси София“ бяхме принудени да подкрепим Васил Терзиев за кмет на София, защото иначе ПП-ДБ щяха да ни обвинят, че разделяме демократичната общност. Това беше грешка, коментира Бонев, който преди време имаше надежди сам да се яви като кандидат за кмет на десницата. Търканията с екипа на Терзиев започнаха веднага след изборите, като първият повод за това бе отложеният конкурс за нов главен архитект. Към днешна дата Бонев счита, че екипът на кмета и самият кмет се представят по-непрофесионално с бюджета „дори от най-лошите времена на Йорданка Фандъкова“.

„Когато искаш да ти бъде приет бюджетът, търсиш подкрепа. Това не са задкулисни договорки, това е политиката. Кметът Терзиев дори не си е чел бюджета, убеден съм. Кметът не иска бюджетът му да бъде приет на тази сесия. Ще спечели това, че образът на жертва ще продължи още малко. Зам.-кметът по финансите не изпълнява решенията на СОС. Терзиев е положил нула усилие, за да убеди някого от СОС да подкрепи този бюджет“, каза още общинският съветник от ПП „Спаси София“.

„Политиците в София са едни страхливци. Град със страх и липса на решителност не се управлява, така само се съществува. Хората не гласуваха, за да плаваме отгоре, а да се гмурнем и да почистим дъното“, коментира още Борис Бонев.