23.10.2026 | 18:01

Нагли лъжи в ефира на Нова тв: Умее ли да смята шефката на „Лидл България“

Докато се занимаваме с глупости, вчера Милена Драгийска показа една таблица, според която 68,25 − 53,60 = 21,47, а не на 14,65. Както и 73,40 − 64,32 = 12,37, а не на 9,08. На мен лично аритметиката за 1 клас никога не ми е била силната страна, но и чак толкова слаба не ми е била